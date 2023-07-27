После свадьбы супруги живут счастливо. Жена Алексея Резникова в новом интервью поведала, как они поддерживают гармонию в семье.

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Раньше пара ссорилась

Юлия Зорий призналась, что они с Резниковым перед женитьбой много работали над отношениями. По ее словам, до брака они с любимым часто ссорились и даже расходились несколько раз.

Желание быть вместе было столь велико, что нам приходилось садиться с ним и говорить об этом. К тому моменту, когда мы поженились, мы ссорились, расходились и сходились несколько раз. И если некоторые пары проходят это после брака, мы прошли в брак. Все ссоры, разногласия, оскорбления мы оставили там,

– рассказала Зорий.



Алексей Резников с Юлией Зорий / Фото с ее инстаграммы

Об отношениях с бывшей женой и детьми Резникова

Зорий отметила, что у нее сложились хорошие отношения с бывшей супругой министра обороны Украины.

У нас с Алексеем есть внуки, я их люблю. Они бывают у нас, мы у них. Мы все, к счастью, хорошо общаемся, дружим, дружим. Мы отлично общаемся и с первой супругой Алексея. Иногда собираемся все вместе. У нас очень прикольные, здоровые отношения. Она очень классная женщина, очень ее уважаю,

– поделилась Юлия.

Интересно, что внуки Резникова называют ее бабушкой: "Они ему говорят – "деду", а он постоянно просит - говорите мне "Леша". Мне говорят – "Юля", но меньший иногда может забыть и говорить – "баба". Юлия признается, что счастлива быть бабушкой для внуков мужчины.

Напомним, что 37-летняя ведущая Юлия Зорий и 57-летний министр обороны Украины Алексей Резников женились летом 2020 года на границе с Крымом. По словам Зорий, празднование их брака еще впереди и пара даже планирует отыграть его на освободившемся полуострове.