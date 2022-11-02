Український гурт The Hardkiss провів благодійні концерти Save Childhood в Туреччині. Концерти відбулися в Стамбулі та Анталії, повідомила пресслужба для 24 каналу.

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The Hardkiss провели концерти в Туреччині.

Рок-гурт виступив з метою привернути увагу до проєкту Childhood Without War та зібрати кошти на евакуацію дітей сиріт з небезпечних міст України до Туреччини, де їх забезпечують комфортним перебуванням та

навчанням.

На першому виступі в Анталії – 27 жовтня – було близько 400 дітей з проєкту Childhood Without War. Під час виконання пісні "Вільна", Юлія Саніна побачила дівчинку Ганну з плакатом "мрію заспівати з вами".

Фронтвумен виконала цю мрію та запросила Ганну на сцену. Наприкінці концерту вже традиційно звучав український гімн у виконанні Юлі, який в унісон співав увесь зал.



Ганна на концерті Саніної / Фото пресслужби

Більшість відвідувачів концертів – українці, які прийшли з прапорами, плакатами та іншою українською символікою. Завдяки продажу квитків вдалося зібрати 1 400 000 гривень, які будуть передані на рахунки проєкту Childhood Without War.

Концерти Юлії Саніної / Фото пресслужби

Юлія Саніна зустрілась з дітьми

28 жовтня колектив зустрівся з дітьми у готелі Анталії, де діти проживають та навчаються. Разом з фронтвумен The Hardkiss діти грали та співали на гітарі, змогли вільно спілкуватися, взяти автограф та зробити фото.

Дуже рада була відвідати табір Childhood Without War. Мені багато розповідали про цей проєкт, але побачитися з дітьми особисто, це зовсім інші емоції. Велика вдячність усім організаторам, вихователям, вчителям, волонтерам, які роблять все можливе, аби діти не втрачали дитинство в такий важкий період. Очі щасливі, зацікавлені, думки світлі, – такі наші дітки,

– розповіла Юлія Саніна.

Юлія Саніна з дітьми / Фото пресслужби

"Сьогодні ми маємо голосно говорити про те, що українська нація варта майбутнього. Save generation U – те, що ми доносимо світу останні пів року, захищаючи наших дітей. Такі концерти роблять наш голос потужнішим і об'єднують сили українців для того аби ми вистояли й були почутими", – коментують у Childhood Without War. Проєкт підтримали Посольство України в Туреччині й Генеральне Консульство України в Стамбулі.

Зауважимо, Save Childhood – це благодійна серія концертів в Туреччині, яку організували український музичний фестиваль Atlas і благодійний проєкт Childhood Without War. Childhood Without War займається евакуацією до Туреччини дітей-сиріт й дітей у складних обставинах. Базова вартість перебування однієї дитини на добу становить 12 євро, а евакуація обходиться в 180 євро.