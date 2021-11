Юлія Саніна розповіла про дорогий подарунок чоловіка на річницю весілля

У вересні зіркове подружжя з гурту The Hardkiss відсвяткувало 10 річницю шлюбу. Юлія Саніна зізналась, що чоловік вразив її дорогим подарунком. Він вручив коханій прикрасу від Tiffany, вартість якої та не розсекречує.

Юлія Саніна й Валерій Бебко не виносять стосунки на публіку й рідко діляться особистим з багатотисячною аудиторією шанувальників. Ба більше, вони обоє не романтики й не люблять обмінюватися подарунками. Однак з нагоди 10-річчя шлюбу зробили виняток і вразили одне одного.

Цікаво Ольга Харлан з бойфрендом-італійцем знялися для Elle й розповіли про стосунки на відстані

Так, фронтвумен гурту The Hardkiss підготувала для коханого весільний фільм, який вони не могли змонтувати всі 10 років. Відео подружжя переглянуло вранці 4 вересня. Натомість Вал вручив дружині першу прикрасу від іменитого ювелірного дому Tiffany.

У мене тепер є дуже красива прикраса від Tiffany. Я не знала, що він мені готує, і не очікувала, бо це дорого,

– зізналась Юлія Саніна.

Вона не розсекретила ані вартість прикраси, ані те, як вона виглядає. Однак цей презент так ощасливив артистку, що вона готова перетворити коштовність на сімейну реліквію. Лідерка The Hardkiss сподівається, що цю річ одягне її майбутня донька або ж онуки.

у 10 річницю шлюбу чоловік Юлії Саніної оприлюднив архівні фото з весілля . "Юлько, люблю тебе to the moon and back", – лаконічно написав Вал під романтичними світлинами з церемонії.