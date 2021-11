Юлия Санина рассказала о дорогом подарке мужа на годовщину свадьбы

В сентябре звездные супруги из группы The Hardkiss отмечают 10 годовщину брака. Юлия Санина призналась, что муж впечатлил ее дорогим подарком. Он вручил любимой украшение от Tiffany, стоимость которого та не рассекречивает.

Юлия Санина и Валерий Бебко не выносят отношения на публику и редко делятся личным с многотысячной аудиторией поклонников. Более того, они оба не романтики и не любят обмениваться подарками. Однако по случаю 10-летия брака сделали исключение и удивили друг друга.

Так, фронтвумен группы The Hardkiss подготовила для любимого свадебный фильм, который они не могли смонтировать все 10 лет. Видео супруги посмотрели утром 4 сентября. В то же время Вал вручил жене первое украшение от именитого ювелирного дома Tiffany.

У меня теперь есть очень красивое украшение от Tiffany. Я не знала, что он мне готовит, и не ожидала, потому что это дорого,

– призналась Юлия Санина.

Она не рассекретила ни стоимость украшения, ни то, как оно выглядит. Однако этот презент так осчастливил артистку, что она готова превратить драгоценность в семейную реликвию. Лидер The Hardkiss надеется, что эту вещь наденет ее будущая дочь или же внуки.

, в 10 годовщину брака муж Юлии Саниной обнародовал архивные фото со свадьбы . "Юля, люблю тебя to the moon and back", – лаконично написал Вал под романтическими фотографиями с церемонии.