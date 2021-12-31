Юлія Саніна приїхала до Львова з чоловіком і сином: як проводить час зіркова сім'я
Джерело:інстаграм Юлії Саніної
У новорічно-різдвяний сезон усе більше зірок навідується на Західну Україну. Юлія Саніна з сім'єю обрала Львів. З чоловіком і сином вона влаштувала прогулянку дощовим містом.
Зіркова родина зупинилась у 5-зірковому готелі з видом на університет імені Івана Франка. Снідати вони відправились у затишну кав'ярню на площі Ринок. 6-річному сину Юлію Саніна замовила фірмові сирники, а сама скуштувала авокадо з хумусом.
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Опісля лідерка The Hardkiss прогулялась дощовим Львовом з чоловіком Валом (справжнє ім'я – Валерій Бебко) та друзями з команди. Ймовірно, на Західну Україну вони приїхала по роботі, на новорічний корпоратив, а напередодні вирішили насолодитися колоритним містом.
Схоже, Львів підкорив Юлію Саніну, адже серію сімейних фото вона підписала "Lviv" з емоджі червоного серця.
Фото Юлії Саніної зі Львова
Юлія Саніна з сином за сніданком у Львові / Фото з інстаграму лідерки The Hardkiss
Син Юлії Саніної за сніданком у Львові / Фото з інстаграму лідерки The Hardkiss
Юлія Саніна з сином і чоловіком у Львові / Фото з інстаграму лідерки The Hardkiss
Юлія Саніна з командою у Львові / Фото з інстаграму лідерки The Hardkiss