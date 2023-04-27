Потисла руку і зробила реверанс: Юлія Саніна показала відео, як знайомилася з Чарльзом ІІІ

У середу, 26 квітня, Чарльз III та Камілла відкрили сцену Євробачення-2023 в Ліверпулі. На урочистостях була присутня ведуча від України Юлія Саніна. Вона розповіла, як особисто познайомилася з королем і королевою-консорт.

В інстаграм-сторіс Юлія Саніна наголосила, що це нечасте явище, коли королівська особа власною персоною приходить запустити сцену Євробачення, тож у Ліверпулі всі були схвильовані й багато репетирували. Після запалення вогнів у неї нібито була "дуже приємна та змістовна розмова" з королем Чарльзом ІІІ.

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Як Юлія Саніна познайомилася з королем Чарльзом ІІІ

Ведуча Євробачення-2023 від України поділилася, що подякувала Чарльзу ІІІ за підтримку й за те, що Велика Британія приймає конкурс від імені України.

Я встигла сказати все, що планувала. Від усього українського народу я подякувала за ту підтримку, яку ми отримуємо від Сполученого Королівства Великої Британії та від королівської родини. Наголосила на тому, наскільки важливо та приємно, що саме Велика Британія від імені України приймає цього року конкурс Євробачення. Ми обговорили те, як багато талановитих українців бере участь у підготовці та скільки чудових українських артистів виступить на сцені цьогорічного Євробачення,

– поділилася Юлія Саніна.

"Мені здалося, що королівська родина вже налаштована дивитися всі три ефіри Євробачення-2023", – додала артистка.

З фото видно, що фронтвумен The Hardkiss встигла побесідувати й з королевою-консорт Каміллою, однак про що саме говорили, не розсекретила. У її інстапрофілі з'явилося відео з реверансом на сцені Євробачення-2023 та зворушливі фото з королівським подружжям, акторкою Ханною Веддінгем і коментаторами BBC Radio 2, які також були присутні на відкритті.

До речі, перед тим, як зустрітися з Юлією Саніною на сцені в Ліверпулі, Чарльз IІI та Камілла взяли участь у церемонії проголошення братерства між Центральною бібліотекою Ліверпуля та Одеською науковою бібліотекою імені Михайла Грушевського. До них долучилася Олена Зеленська, щоправда, в онлайн-форматі.