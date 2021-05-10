Не моя країна, – Юлія Саніна поскаржилася на відпочинок в Єгипті

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна разом з чоловіком Валом і сином Данилом відпочиває в Єгипті. Вона заявила, що це найгірша відпустка. Що так не сподобалося зірці, дізнавайтеся далі.

Як і безліч українських зірок, Юлія Саніна відправилася на відпочинок за кордон. Цього разу сім'я музикантів обрала Єгипет, який відверто розчарував лідерку рок-гурту The Hardkiss.

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Зірці категорично не сподобалися готель, сервіс, харчування та навіть тип природи, адже вона не сприймає море без зелених гір навколо. Цей допис Юлія Саніна опублікувала як нагадування собі, аби ніколи більше не літати в Єгипет.

Єгипет – не моя країна. Єгипет – не мій тип природи. Єгипет – не мій рівень сервісу і харчування. Нові готелі в Єгипті – це скоріше вирок, ніж бонус. Закриваю для себе подорожі в цю країну,

– поділилася фронтвумен The Hardkiss.

З сином Данилом і чоловіком Валом (справжнє ім'я – Валерій Бебко) вона встигла покататися пустелею на квадроциклах і насолодитися прогулянками біля моря.

"З хорошого – щасливий син, красиве море і захід. Цим, мабуть, з вами і поділюся", – завершила Юлія Саніна.

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Реакція мережі

На новий допис незадоволеної Юлії Саніної відреагували десятки шанувальників, думки яких розділилися. Одні нагадали артистці, що взимку, після участі в "Танцях з зірками", вона вже відпочивала в Єгипті й тоді була менш категоричною. Інші ж підтримали фронтвумен The Hardkiss та порадили альтернативні країни для відпустки.

"Так ви ж уже були в Єгипті взимку. Тоді не зрозуміла ще, що не подобається? Навіщо вдруге в цю ж країну? Їдь наступного разу на Острови, як Тіна";

"Прилітайте в Грузію, місто Батумі! Природа різноманітна – і море, і гори! Смачна їжа, а також багато історичних місць";

"Повністю підтримую вас у рішенні закрити питання щодо "відпочинку" в Єгипті. Такі ж емоції відчула";

"Погоджуюсь з Юлею. Сервіс Єгипту став гірший, і все списують на пандемію".

До слова, критикам Юлія Саніна пояснила: "Минулого разу я відновлювала тіло і душу після "Танців". І якось не дуже помічала все навколо".