Ледь не розлучилися: Юлія Саніна відверто розповіла про кризу у стосунках з чоловіком

Співачка з гурту The Hardkiss Юлія Саніна розповіла, що у їхніх стосунках з чоловіком Валом Бебком була криза. Вона зізнається, що це був дуже важкий період, вони ледь не розлучилися.

Зокрема, у шлюбі пари почалися негаразди після народження сина. Нагадаємо, що цього року артистка віддала сина до першого класу.

До теми "Займаюся кожен день": як Юлія Саніна з The Hardkiss готується до Євробачення-2023

Саніна ледь не розлучилася з чоловіком

За словами Юлії Саніної, коли в стосунках була криза, вони з чоловіком тоді ледь не розлучилися.

Тоді було так тяжко у стосунках і так небезпечно, що я не хочу повторити це зараз,

– пригадала артистка.

Проте, вони змогли впоратися з цим. Зіркове подружжя зрозуміло, що їм треба знаходити спільну мову, адже на їхніх взаєминах багато чого тримається.

Що допомогло подолати кризу? Саніна зізнається, що їм допомогли відверті розмови одне з одним. "На наших з Валом стосунках тримається все: гурт, дім, сім'я. Ми над цим працюємо в першу чергу", – сказала Юлія.

До речі, зірка зізнається, що вона дуже ревнива. Хоч, на її думку, іноді це навіть корисно, але над цим треба працювати, аби ревнощі не псували стосунки.

Я дуже ревнива, це просто жах якийсь. Це навіть і добре інколи для стосунків, тому що це освіжає. Ти розумієш, що їх можна втратити, треба бути якоюсь лагіднішою. Треба якось підтримувати вогонь,

– додала артистка.

Дивіться інтерв'ю з Юлією Саніною: відео

Нагадаємо, нещодавно Юлія Саніна з'явилася на обкладинці британського The Times. Додамо, що вона – одна з трьох головних ведучих Євробачення-2023. Саніна зізналась, що перед офіційним рішенням проходили місяці кастингів, деталі яких трималися у таємниці.