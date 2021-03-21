Юлія з "Холостяка-11" прокоментувала перший поцілунок сезону

У 3 випуску романтичного шоу "Холостяк" стався перший поцілунок 11 сезону. Юлія Бельченко прокоментувала поцілунок Михайла Заливаки, який належав саме їй.

3 випуск романтичного проєкту "Холостяк-11" продовжив дивувати глядачів. У цьому ефірі стався перший палкий поцілунок між Михайлом та Юлією. Дівчина прокоментувала чарівний момент на своїй сторінці.

Цікаво Холостяк 11 сезон 3 випуск: перший поцілунок сезону та дві церемонії троянд

Юлія Бельченко прокоментувала перший поцілунок

Юлія запросила Михайла першою на індивідуальне спілкування під час чайної церемонії з дівчатами у будинку на озері. Зазначимо, що саме з Юлією в "Холостяка" було дебютне індивідуальне побачення на проєкті. Дівчина зізналася, що встигла засумувати за Михайлом і не хоче з'ясовувати стосунки. Вона не приховувала своїх переживань і почуттів.

"Я сиділа поруч з тобою на дивані та всіма фібрами душі посилала "сигнали". Бачила чортиків у твоїх очах. Невже ти знущаєшся наді мною або всі ці жіночі штучки не працюють? Ну цілуй мене, я ж тобі натякаю! І раптом твої губи торкнулися моїх. Дихання перехопило. Приємне тепло оселилося в моїй душі. Ось які вони, ці метелики в животі", – написала Юлія під зворушливим відео, де показала чуттєвий момент.

Реакція мережі

Пікантне відео набрало безліч переглядів та коментарів. Фанати популярного шоу зауважили, що між парою зароджуються почуття. Також шанувальники підозрюють, що саме Юлія може стати переможницею проєкту.