Російська співачка Юлія Чичеріна отримала підозру від СБУ за пропаганду та погрози українцям

Служба безпеки України повідомила про підозру за чотирма статтями одіозній російські співачці Юлії Чичеріній. Їй загрожує довічне позбавлення волі.

Чичеріна давно підтримує війну проти України. На Новий рік вона виступила з цинічною промовою, у якій звернулася до українців.

Цікаво Яким російським зіркам заборонено в'їзд в Україну: повний перелік

СБУ повідомила про підозру Чичеріній

В СБУ пригадали, що напередодні 2023 року Юлія Чичеріна опублікувала відеозвернення, де закликала військових ЗСУ здаватися у російський полон. Крім того, вона погрожувала українським захисникам ув’язненням до російських концтаборів у Сибіру.

А після теракту Росії в Оленівці Чичеріна приїхала до тимчасово окупованого селища і дала там концерт, під час якого закликала місцевих жителів вступати до лав окупантів.

А в березні 2022 року фігурантка незаконно прибула до тимчасово окупованого Енергодара та зняла прапор із будівлі місцевої мерії.

Експертиза підтвердила факти підривної діяльності співачки на користь Росії. На підставі зібраних доказів Чичеріну звинувачують у порушенні 4 статтей:

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 1, ч. 2 ст. 332-2 (незаконне перетинання державного кордону України);

ст. 436 (пропаганда війни);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування збройної агресії Росії проти України).

Зловмисниці загрожує довічне позбавлення волі.