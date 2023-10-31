Чичерина давно поддерживает войну против Украины. На Новый год она выступила с циничной речью, в которой обратилась к украинцам.

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СБУ сообщила о подозрении Чичериной

В СБУ напомнили, что накануне 2023 года Юлия Чичерина опубликовала видеообращение, где призвала военных ВСУ сдаваться в российский плен. Кроме того, она угрожала украинским защитникам заключения в российские концлагеря в Сибири.

А после теракта России в Оленовке Чичерина приехала в временно оккупированный поселок и дала там концерт, во время которого призвала местных жителей вступать в ряды оккупантов.

А в марте 2022 года фигурантка незаконно прибыла к временно оккупированному Энергодару и сняла флаг со здания местной мэрии.

Экспертиза подтвердила факты взрывной деятельности певицы в пользу России. На основании собранных доказательств Чичерину обвиняют в нарушении 4 статей:

ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 1, ч. 2 ст. 332-2 (незаконное пересечение государственной границы Украины);

ст. 436 (пропаганда войны);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание вооруженной агрессии России против Украины).

Злоумышленнице грозит пожизненное лишение свободы.