Хоче знову повернутися на сцену: відома співачка вразила суддів на шоу "Голос країни-13"

На "Голос країни" у Польщі прийшла українська співачка Юлія Белей, яка колись була учасницею популярного гурту Mirami. Зараз артистка живе за кордоном і мріє повернутися на велику сцену.

Юлія кілька років тому покинула гурт Mirami. Тепер дівчина хоче виступати сольно, тому й прийшла на шоу "Голос країни-13".

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Белей зараз живе в Польщі, де організовує благодійні концерти для підтримки України. Вони вже провела два концерти, на яких зібрали по 15 мільйонів доларів.

Співачка мріє знову повернутися на велику сцену. У шоу "Голос країни" вона виконала польську пісню, чим підкорила двох тренерів – Івана Клименка та Надю Дорофєєву.

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Зрештою Юлія Белей обрала продюсера Клименка. Він буде її наставником на "Голосі країни-13".

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Корченова Анна – дівчина виконує музику у фольклорному стилі.

Дует "NаYada" – рідні сестри Діана та Христина під час написання пісень використовують український фольклор, який поєднують із сучасним звучанням.

Вероніка Коваленко – колись вона колись брала участь у дитячому "Голосі країни" і тепер підкорює глядачів своїм співом.

Олександра Ройко – 21-річна дівчина родом з міста Луцьк, але нині проживає у Кракові. У неї унікальний голос, який вражає слухачів.

Ольга Щербак – на шоу 17-річна дівчина підкорила чутливим виконанням композиції "Люди" від MamaRika та KOLA.

Анастасія Чабан – фольклористка на “сліпих прослуховуваннях” виконала пісню Наді Дорофєєвої “Вотсап”.

Андрій Засік – чоловік займається логістикою, але захоплюється музикою та має чудовий тембр голосу.

Єлизавета Шафорост – 18-річна дівчина здивувала виконанням хіта Nothing breaks like a heart на шоу.

Олександра Погуляй – 27-річна дівчина є стейдж-директоркою проєкту. Вона вразила суддів своїм голосом.



Команда Івана Клименко на "Голосі країни" / Фото з соцмереж шоу