У США вбили репера Young Dolph посеред вулиці

В американському місті Мемфіс, штат Теннессі, сталась трагедія із реперорм Young Dolph (справжнє ім'я – Адольф Роберт Торнтон-молодший). Невідомі застрелили його біля пекарні посеред вулиці.

Стрілянина сталась із автомобіля, який проїжджав повз магазин-пекарню, де йшов 36-річний Young Dolph. Сталось це близько 13:00 у середу, 17 листопада. Двоюрідний брат репера повідомив, що той відвідував свою хвору тітку, а потім збирався роздати тушки індиків на День дяки, як він робив щороку.

Читайте також "У сценарії не було стрілянини з пістолета": помічниця режисера подала в суд на Болдвіна

Новину про смерть репера вже підтвердив мер Мемфіса Джим Стрікленд.

"Трагічна смерть реп-виконавця Young Dolph у результаті стрілянини є ще одним нагадуванням про біль, який несе насильство", – заявив чоловік.

Представник агентства APA, яке називає репера своїм клієнтом, заявив у своїй заяві, що компанія була "шокована і глибоко засмучена" смертю зірки: "Світ втратив ікону, велику людину та улюбленого митця, якого забрали надто рано".

В мережі та на інстаграм-сторінці Young Dolph фанати і колеги в коментарях висловлюють глибокий жаль та співчуття.

Що відомо про Young Dolph

У минулому молодий Young Dolph вже був жертвою розстрілів. У лютому 2017 року репер заявляв, що у його автомобіль кілька разів стріляли. Потім, у вересні того ж року, він був поранений під час стрілянини в Лос-Анджелесі.



Адольф Роберт Торнтон народився 27 липня 1985 року в Чикаго, після чого у малолітньому віці переїхав із сім'єю до Мемфісу. Виконавець ділився, що колись, аби допомогти сім'ї, він був змушений у підлітковому віці торгувати наркотиками.



Свій дебютний альбом реп-виконавець випустив у 2016 році та зібрав мільйони переглядів у ютубі. Альбом мав назву King of Memphis та посів 49 місце в чарті Billboard 200.



Останнім часом репер думав про те, щоб піти на пенсію та більше часу проводити у Мемфісі. Чоловік займався благодійністю у рідному місті. У нього залишились двоє дітей від його партнерки Мії Джей.

Young Dolph – Talking To My Scale: дивитись відео онлайн