В США убили рэпера Young Dolph посреди улицы

В американском городе Мемфис, штат Теннесси, произошла трагедия с рэпером Young Dolph (настоящее имя – Адольф Роберт Торнтон-младший). Неизвестные застрелили его возле пекарни посреди улицы.

Стрельба произошла из автомобиля, который проезжал мимо магазина-пекарни, где шел 36-летний Young Dolph. Произошло это около 13:00 в среду, 17 ноября. Двоюродный брат рэпера сообщил, что тот навещал свою больную тетю, а потом собирался раздать тушки индеек на День благодарения, как он делал каждый год.

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Новость о смерти рэпера уже подтвердил мэр Мемфиса Джим Стрикленд.

"Трагическая смерть рэп-исполнителя Young Dolph в результате стрельбы является еще одним напоминанием о боли, которую несет насилие", – заявил мужчина.

Представитель агентства APA, которое называет рэпера своим клиентом, заявил в своем заявлении, что компания была "шокирована и глубоко опечалена" смертью звезды: "Мир потерял икону, великого человека и любимого художника, которого забрали слишком рано".

В сети и на инстаграм-странице Young Dolph фанаты и коллеги в комментариях выражают глубокое сожаление и сочувствие.

Что известно о Young Dolph

В прошлом молодой Young Dolph уже был жертвой расстрелов. В феврале 2017 года рэпер заявлял, что в его автомобиль несколько раз стреляли. Затем, в сентябре того же года, он был ранен во время стрельбы в Лос-Анджелесе.



Адольф Роберт Торнтон родился 27 июля 1985 года в Чикаго, после чего в малолетнем возрасте переехал с семьей в Мемфис. Исполнитель делился, что когда-то, чтобы помочь семье, он был вынужден в подростковом возрасте торговать наркотиками.



Свой дебютный альбом рэп-исполнитель выпустил в 2016 году и собрал миллионы просмотров в ютубе. Альбом назывался King of Memphis и занял 49 место в чарте Billboard 200.



В последнее время рэпер думал о том, чтобы уйти на пенсию и больше времени проводить в Мемфисе. Мужчина занимался благотворительностью в родном городе. У него остались двое детей от его партнерши Мии Джей.

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