Їхня сила і стійкість надихають світ, – Джилл Байден після зустрічі з українцями

8 травня, у День матері, перша леді США Джилл Байден зустрілася з українцями. Вона хотіла зробити це саме у цей день, адже багатьом українським матерям і дітям довелося покинути рідні домівки через війну.

Дружина Байдена повідомила, що цього року День матері хотіла провести з українськими матерями та їхніми дітьми, чим вкотре показала підтримку нашому народові.

Важливо Джилл Байден приїхала в Україну з візитом: перша леді в Ужгороді

Джилл Байден про приїзд в Україну

Перша леді США поспілкувалася з українськими біженцями в Словаччині та Румунії й попри небезпеку наважилася приїхати в Україну. Вона завітала в Ужгород, де зустрілася з першою леді України Оленою Зеленською та іншими українками.

Після цього візиту у твітері Джилл Байден опублікувала декілька фото, а також поділилася своїми враженнями від зустрічі з українцями у важкий для них час.

Сподіваюся, що, перебуваючи тут, я зможу передати світові, наскільки їхня сила та стійкість надихають світ. Зможу нагадати їм, що вони не самотні. Як мати, я можу тільки уявити, яке горе і тривогу вони повинні відчувати щодня через неспровокований напад Росії,

– написала Джилл.

Також перша леді США додала, що вона на власні очі побачила, як жителі Словаччини та Румунії тепло приймають у себе українців.

Джилл Байден зустрілася з українцями / Фото з твітера першої леді, Getty Images

Олена Зеленська подякувала Джилл за приїзд та зазначила, що це великий та сміливий вчинок з її боку. Адже кожен, хто зараз приїжджає в Україну, не може перебувати в стовідсотковій безпеці. В Україні зараз немає безпечного місця. Зазначимо, що Зеленська вперше за час війни з'явилася на публіці саме під час зустрічі з Байден. Раніше перша леді України давала інтерв'ю, спілкувалася з закордонними партнерами, однак не робила публічних виходів.