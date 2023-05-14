Україна на Євробаченні-2023: яке місце посіли TVORCHI у фіналі

В Ліверпулі відгримів грандіозний фінал Євробачення-2023. Весь світ дізнався ім'я переможниці, нею стала Loreen. Проте гурт TVORCHI, який представляв Україну на конкурсі, теж в лідерах. Яке місце зайняла Україна на Євробаченні-2023 – читайте нижче.

Як і прогнозували букмекери, перше місце на Євробаченні-2023 посіла Loreen зі Швеції, передає 24 Канал. Вона на конкурсі мала неймовірний виступ, який підкорив глядачів.

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Проте гурт TVORCHI теж запалили на сцені Євробачення і змогли прорватися до шестірки лідерів.

Яке місце зайняла Україна

Україна завдяки TVORCHI на Євробаченні-2023 посіла шосте місце. Вважаємо, що це неймовірний результат.



Яке місце зайняла Україна на Євробаченні-2023 / Скриншот

Нагадаємо, що у фіналі конкурсу український гурт з Тернополя виконав пісню Heart of Steel про сталеве серце. Цей трек натхненний подіями на "Азовсталі" й народився навесні 2022 року.

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На сцені Євробачення TVORCHI показали оновлений номер – він став більш динамічним, ніж на Нацвідборі. Це гармонійне і водночас ефектне поєднання візуальних деталей із хореографією. Зал був у захваті від номеру України.

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Проте артисти виглядали засмученими. Адже за 10 хвилин до виходу на сцену прочитали новини, що Росія бомбила їх місто Тернопіль. Тож, у соцмережах вони закликали світ дивитися на ситуацію в Україні.

Нагадаємо, що український гурт TVORCHI автоматично потрапив у фінал на правах країни-переможця, адже минулого року перемогу на конкурсі здобули Kalush. Чому саме TVORCHI представляли Україну на Євробаченні-2023 та що відомо про цей гурт – читайте у нашій статті.