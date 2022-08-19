Євробачення-2023 може відбутися не в Англії: букмекери назвали місто-фаворит

У липні Європейська мовна спілка дійшла згоди, що Євробачення-2023 пройде у Великій Британії. Однак пісенний конкурс може прийняти не сама Англія, а місто Глазго, що в Шотландії. Саме на нього ставлять букмекери.

Тиждень тому британський суспільний мовник BBC оголосив шорт-лист міст, в яких може відбутися пісенний конкурс Євробачення-2023. Букмекери одразу ж обрали фаворита – місто-мільйонник Глазго на березі річки Клайд.

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Чому Євробачення-2023 може відбутися не в Англії

По факту можливість проведення Євробачення дісталася всьому Сполученому королівству Великої Британії та Північної Ірландії. Тож конкурс може прийняти будь-яка з його історико-географічних областей – Англія, Шотландія, Уельс і Північна Ірландія. Місто Глазго, на яке ставлять букмекери, розташоване саме у Шотландії.

До шорт-листу Глазго потрапило через OVO Hydro – найбільшу крита арену Шотландії, яка може вмістити 14 300 глядачів. Вона випереджає далеко не всі міста-конкуренти, адже в Манчестері є AO Arena з 21 тисячею місць, а в Лондоні – O2 Arena, що може прийняти 20 тисяч єврофанів.

Рейтинг британських міст, які борються за Євробачення-2023

Букмекери вже визначилися з трійкою міст, які найімовірніше змагатимуться за можливість проведення наймасштабнішого пісенного конкурсу Європи:

Глазго;

Бірмінгем;

Манчестер.

Тоді як у Лідса, Ліверпуля та Ньюкасла майже рівні шанси, а аутсайдером є місто Шеффілд, що у графстві Південний Йоркшир.