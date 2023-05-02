Десятка фаворитів Євробачення-2023 за версією букмекерів: які шанси на перемогу в України

Євробачення-2023 вже зовсім близько, тому букмекери уважно слідкують й роблять ставки на переможця. У десятці фаворитів – Швеція, Фінляндія та Україна, але які насправді шанси на перемогу у гурту TVORCHI – дивіться нижче.

Найочікуваніша музична подія кожного року все ближче й ближче. Букмекери щодня оновлюють список фаворитів Євробачення-2023 й називають головних лідерів.

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Перша у списку фаворитів – Швеція. Цього року Швецію представлятиме співачка Loreen, яка вже перемагала на Євробаченні у 2012 році. Їй пророкують 43% шансів на перемогу.

Loreen – Tattoo: дивіться відео онлайн

Наступним йде представник Фінляндії Käärijä з піснею Cha Cha Cha, у якого є 22% шансів здобути перемогу на Євробаченні-2023.

Уже за ним йде Україна – гурт TVORCHI з хітом Heart Of Steel та 5% відсотками на лідерство у музичному конкурсі.

Десятка лідерів букмекерів

43% – Швеція – Loreen – Tattoo

22% – Фінляндія – Käärijä – Cha Cha Cha

5% – Україна – TVORCHI – Heart Of Steel

5% – Франція – La Zarra – Évidemment

4% – Іспанія – Blanca Paloma – Eaea

4% – Норвегія – Alessandra – Queen of Kings

3% – Ізраїль – Noa Kirel – Unicorn

2% – Австрія – Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?

2% – Італія – Marco Mengoni – Due vite

1% – Велика Британія – Mae Muller – I Wrote A Song.



Таблиця фаворитів / Скриншот з сайту

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