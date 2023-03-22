Задоволення не з дешевих: назвали суму, яку вбухають у виступ TVORCHI на Євробаченні-2023

Уже у травні гурт TVORCHI відправиться представляти Україну на Євробаченні 2023 в Ліверпулі. Наразі невідомо, який номер готує гурт для Великої Британії, але назвали суму, в яку Україні обійдеться виступ хлопців.

На підготовку номера та появу в Ліверпулі гурту TVORCHI знадобиться майже 3 мільйони гривень. Конкурс від Суспільного на реалізацію проєкту виграла Ірина Дячук.

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Як пише телеграм-канал "Культурна Прачечна", Ірина співпрацює з комунікаційною агенцією Detali agency, яка займається розкруткою TVORCHI. З нею пов'язаний і режисер Олег Бондарчук, саме він ставив хлопцям номер на Нацвідбір. Тож, схоже, Джеффрі Кенні та Андрій Гуцуляк продовжать готуватися до Євробачення-2023 зі своїми.

На що витратять 3 мільйони гривень

Найдорожче команді коштуватиме ідея постановки для Ліверпуля та декорації:

Розробка ідеї та сценарію, постановка номера, підготовка текстового опису – 882,36 тисячі.

Розробка декорацій, реквізиту та доставка до Ліверпуля – 765,9 тисячі.

Відрядження режисера-постановника, шоу-балету, асистента режисера, хореографа, гримера-стиліста продюсера до Ліверпуля через Варшаву – 695,3 тисячі.

Сценічні костюми для TVORCHI, балету та беквокалістів – 193,6 тисячі.

Графічний супровід номера – 193,6 тисячі.

Фотосесія у трьох образах і відео режисерського бачення постановки – 128,3 тисячі.

Спецефекти в номері – 127,75 тисячі.

що підготовка номера та поїздка Kalush Orchestra до Італії була вдвічі дешевшою – обійшлася в півтора мільйона гривень.

Важливо, що TVORCHI, як представники країни-переможниці, одразу проходять у гранд-фінал, оминаючи випробування півфіналами. На таких самих умовах країни-засновниці Євробачення – Велика Британія, Німеччина, Франція, Іспанія, Італія. У березні хлопці оновили конкурсний трек Heart of Steel – додали вставку українською мовою у другому куплеті. Слухайте за посиланням.