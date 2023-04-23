Руслана поскаржилася, що її не запросили виступити на Євробаченні-2023: у Суспільному відповіли

Менш як місяць залишився до Євробачення-2023 в Ліверпулі, яке пройде під знаком України. BBC вже назвала українських артистів, які виступлять у фан-зонах і на головній сцені. Переможниці 2004 року Руслани серед них немає, тож це неабияк зачепило співачку.

Руслана поскаржилася, що її не запросили у гранд-фінал Євробачення-2023. Хоч на головну сцену не покликали, але в Ліверпуль вона поїде – на два сайд-івенти, тобто додаткові активності на майданчиках, що працюють для єврофанів та гостей міста. Один з них – це колаборація з Англійською національною оперою.

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Руслана поскаржилася на Євробачення-2023

Мене питають, чи буду я стояти на сцені Євробачення, яке буде відбуватись від імені України, і пройде в Ліверпулі. Я цього не знаю. Станом на сьогодні я не маю жодної пропозиції чи офіційного запрошення від організаторів Євробачення – Національної суспільної телерадіокомпанії України Євробачення Україна та BBC.

На головній сцені Євробачення мій виступ не запланований ні у фіналі, ні у півфіналах,

– поділилася ображена Руслана.

Вона додала, що є активною співачкою, і для неї це головна та найважливіша діяльність, але тут безсильна.

"Звичайно буде шкода, якщо "Дикі танці" не звучатимуть на сцені Ліверпуля. У цієї нашої пісні славна історія. Я чекаю і дивлюся, як розвиватимуться події далі і не даю поки жодних коментарів. Я просто чекаю. Від мене, на жаль, мало що залежить в цій ситуації. Не я приймаю рішення", – написала Руслана.

Реакція Суспільного на претензії Руслани

У Суспільному зауважили, що проведенням Євробачення-2023 займається BBC та Європейська мовна спілка, а з ними лише консультуються. До подій у Ліверпулі нібито й так залучили рекордну кількість українських артистів, але оприлюднювати їхні імена можуть тільки організатори. Кажуть, що переможницю 2004 року Руслану теж рекомендували включити до фіналу.

За ініціативи Суспільного Мовлення переможницю Євробачення-2004 Руслану було включено до програми конкурсу. Нам достеменно відомо, що співачка і її команда знають про ці плани, і більше того – вже провели необхідну підготовку… Руслана виступатиме в низці форматів, які відбуватимуться до та під час проведення Євробачення в Ліверпулі, зокрема у фіналі конкурсу. Наскільки нам відомо, ВВС має намір включити Руслану до фіналу Євробачення-2023,

– йдеться в коментарі.

Суспільне також наголосило: "Перемога Руслани 2004 року була символічною подією для всієї країни і започаткувала високі стандарти представлення України на конкурсі протягом майже 20 років, надихнула наступних учасників на нові перемоги".

Нагадаємо, у фіналі Євробачення-2023 виступлять п'ять українських артистів – переможці минулого року Kalush Orchestra відкриють гранд-фінал, тоді як учасники попередніх років – Вєрка Сердючка, Джамала, Тіна Кароль і Go_A – покажуть спільний перформанс "Голоси нового покоління" зі своїми конкурсними піснями в новому аранжуванні.