Режисер Євробачення-2023 показав перші фото з репетицій у Ліверпулі: "Я в захваті"
Джерело:Суспільне
У Ліверпулі почалися репетиції Євробачення-2023, яке стартує 9 травня. Режисер та креативний директор від України Герман Нєнов першим з команди прибув у Велику Британію та долучився до підготовчих заходах.
Днями Герман Нєнов показався в літаку й оголосив, що марафон Євробачення для нього почався. Як з'ясувалося, уже майже тиждень у Ліверпулі тривають технічні репетиції.
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Режисер Євробачення-2023 про перші репетиції в Ліверпулі
З 21 квітня ми розпочали технічні репетиції на арені Євробачення – роботу з великогабаритним реквізитом та декораціями. Також відточували деякі моменти по світлу та по графіці, коригували й фінальний контроль всіх департаментів. Зараз ми не тільки продовжуємо технічну підготовку, а й вже розпочали хореографічні прогони на репетиційній базі. Зовсім скоро перейдемо й до репетицій на самій арені Євробачення,
– розсекретив Герман Нєнов.
До речі, режисер і креативний директор від України в захваті від команди у Великій Британії. За його словами, там атмосфера доброзичливіша, ніж в українському шоу-бізі.
"Я в захваті від того, як мене зустріли в Британії! Скажу чесно: такого чуйного, уважного та доброго ставлення одне до одного всередині команди я не зустрічав за всю свою історію роботи в шоу-бізнесі", – поділився Герман Нєнов.
Герман Нєнов на репетиції Євробачення-2023 в Ліверпулі / Фото з інстаграму
Герман Нєнов на репетиції Євробачення-2023 в Ліверпулі / Фото з інстаграму
До речі, вже 30 квітня відбудуться перші репетиції учасників Євробачення-2023 на арені Liverpool. Вони будуть закритими для преси. Оскільки гурт TVORCHI оминає випробування півфіналами, то їхня перша репетиція запланована на 4 травня.
- Нагадаємо, раніше Герман Нєнов пояснював, чому у півфіналах Євробачення в Ліверпулі будуть співати Марія Яремчук і Alyosha, а не, наприклад, гурт "Бумбокс". Режисер наголошував, що Марія – "представниця музичної династії Яремчуків" і для неї підготували перформенс про музичну історію України.