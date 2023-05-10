"Немає переможців, є жертви": хорвати з Євробачення-2023 попросили зупинити "кляту війну"

Хорватію на Євробаченні-2023 представляє гурт Let 3 з дивакуватою піснею про "маленького підлого психопата", в якому впізнають Путіна. Вони пройшли у фінал пісенного конкурсу й попросили "зупинити кляту війну".

Цю заяву соліст гурту Let 3 зробив на пресконференції після першого півфіналу Євробачення-2023, який відгримів у Ліверпулі 9 травня. Даміра Мартиновича запитали, чим він надихався, створюючи не так номер, як пісню Mama ŠČ! Він заговорив про війну, в якій немає переможців.

До теми Хорватія на Євробаченні порвала зал піснею про "підлого психопата": відео антивоєнного виступу

Соліст Let 3 з Хорватії висловився про війну

Наше вираження – це завжди в якийсь спосіб спроба зробити цей світ кращим місцем для кожного. Наша трохи дурнувата, але дуже розумна пісня – це якоюсь мірою антивоєнна пісня, тому що ми віримо, ми впевнені, що немає переможців у війнах, кожен є жертвою. Тож, будь ласка, зупиніть кляту війну,

– заявив лідер Дамір Мартинович.

Виступ Хорватії у першому півфіналі Євробачення-2023: дивіться відео онлайн

Яким був виступ Хорватії в першому півфіналі Євробачення-2023