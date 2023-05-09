Епатажний виступ: представник Фінляндії закрив перший півфінал Євробачення-2023

Представник Фінляндії Käärijä вразив епатажним виступом у першому півфіналі Євробачення-2023. Він презентував енергійну пісню Cha Cha Cha.

Перший півфінал Євробачення-2023 добігає кінця. Ефектним завершенням став виступ представника Фінляндії Käärijä (Єре Пойхонен).

Дивіться також На сцені в жовто-синіх кольорах: зворушливий початок Євробачення-2023 в Ліверпулі – відео

Представник Фінляндії вразив епатажем

29-річний виконавець виступив на сцені Євробачення з піснею Cha Cha Cha під останнім номером – 15. Käärijä постав у неоновому вбранні з голим торсом та шипами.

На сцені з учасником з'явився його балет, яким музикант спершу керував, немов ляльковим театром. Та опісля всі почали виконувати божевільні танці. Käärijä не раз зізнавався, що хотів би бачити його номер саме "божевільним" та неймовірним.

Käärijä – Cha Cha Cha: дивіться відео

Хто такий Käärijä та про що його пісня

Єре Пойхонен займається музикою останні 9 років свого життя. Він встиг стати популярним у Фінляндії за цей час. Його "фішками" є яскравий образ, почуття гумору та виступи, що часто нагадують справжні шоу. Цього року він став одним із 7 фіналістів Uuden Musiikin Kilpailu ("Конкурс нової музики") 2023, який є національним відбором країни на Євробачення. Після релізу конкурсною пісні Cha Cha Cha він одразу ж став фаворитом.

В інтерв'ю 24 Каналу Käärijä розповідав, який сенс має його пісня. "Кожен може бути тим, ким він хоче бути. І нікого не має хвилювати те, що про нього думають інші. Просто не потрібно зважати на це і бути собою", – казав музикант.