10 учасників Євробачення-2023 прорвалися у фінал: чи є серед них лідери букмекерів

Перший півфінал грандіозного музичного конкурсу Євробачення-2023 прогримів. Кожен учасник наполегливо готувався, щоб пройти до фіналу конкурсу. Яким музикантам це вдалося – читайте далі.

Перший півфінал знаменитого музичного конкурсу Євробачення-2023 відбувся у вівторок, 9 травня. Ліверпуль гостинно приймав музикантів, артистів та гурти з 15 країн, повідомляє 24 Канал. Лише десятеро з них пройшли до наступного етапу.

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Ведучі музичного конкурсу оголосили результати: уже відомо, представники яких країн візьмуть участь у фіналі 13 травня. Вони стали найкращими за версією глядачів Євробачення.

Хто пройшов у фінал з першого півфіналу

Хорватія: Let 3 – Mama ŠČ!

Let 3 – Mama ŠČ! Молдова: Pasha Parfeni – Soarele si Luna

Pasha Parfeni – Soarele si Luna Швейцарія: Remo Forrer – Watergun

Remo Forrer – Watergun Фінляндія: Käärijä – Cha Cha Cha

Käärijä – Cha Cha Cha Чехія: Vesna – My Sister's Crown

Vesna – My Sister's Crown Ізраїль: Noa Kirel – Unicorn

Noa Kirel – Unicorn Португалія: Mimicat – Ai Coraçao

Mimicat – Ai Coraçao Швеція: Loreen – Tattoo

Loreen – Tattoo Сербія: Luke Black – Samo Mi Se Spava

Luke Black – Samo Mi Se Spava Норвегія: Alessandra – Queen of Kings



Країни, що пройшли до фіналу / Скриншот з відео

Нагадаємо, що у фіналі також візьмуть участь представники країн "Великої п'ятірки" та країни-переможниці. Це:

Франція: La Zarra – Évidemment;

Італія: Marco Mengoni – Due vite;

Іспанія: Blanca Paloma – Eaea;

Велика Британія: Mae Muller – I Wrote A Song;

Німеччина: Lord Of The Lost – Blood & Glitter;

Україна: TVORCHI – Heart Of Steel.

У якому порядку виступлять фіналісти, стане відомо під час жеребкування, яке відбудеться вранці 12 травня. Після того, як у другому півфіналі оберуть ще 10 учасників конкурсу, які поборються за перемогу.

Великий фінал відбудеться у Ліверпулі в суботу, 13 травня. Його можна буде переглянути на офіційному фейсбук-акаунті Євробачення, сайтах сайт "Суспільне Культура" або "Суспільне Євробачення", ютуб-каналі "Євробачення Україна" чи офіційному каналі Євробачення, а також у додатку Дія.