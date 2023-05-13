Епатажний Käärijä з Фінляндії влаштував підпал на сцені Євробачення-2023: динамічний виступ

Представник Фінляндії Käärijä виступив на Євробаченні-2023. Він вразив глядачів епатажним номером, динамічною піснею та зухвалим вбранням з шипами.

Цьогоріч на Євробаченні Фінляндію представляє Käärijä – фінський репер, співак та автор пісень. Його пісня Cha Cha Cha підкорює чарти та надовго залишається в головах єврофанів.

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Käärijä у фіналі Євробачення

Käärijä виступив у першому півфіналі, де здобув успіх та пройшов до грандіозного фіналу. Сьогодні він знову підкорив глядачів наживо та онлайн ефектним виступом.

Käärijä постав у чорних шкіряних штанах з шипами та неоновому салатовому топі з об'ємними рукавами, що оголив його торс. Перформанс представника Фінляндії доповнював балет у яскраво-рожевих вбраннях, якими Käärijä керував як ляльковод.

Візуальні ефекти доповнювали виступ фіна – це вогні та барвисті кольори райдуги на сцені й екрані.

Євробачення 2023 фінал – Käärijä – Cha Cha Cha: дивіться відео онлайн

Käärijä стоїть на другому місці у списку букмекерів із 21% на перемогу. Ймовірно, артист увійде до топ-3 на Євробаченні-2023.

Що відомо про артиста

Фінський артист Єре Пойхонен у музичній сфері вже близько 9 років, – за цей час він став доволі популярним у рідній країні. Там його знають за яскравий образ, почуття гумору та епатажні постановки й номери, що схожі на шоу.

Käärijä цього року взяв участь у конкурсі Uuden Musiikin Kilpailu ("Конкурс нової музики") 2023, який є національним відбором країни на Євробачення. Він став одним із 7 фіналістів, а неймовірна популярність пісні Cha Cha Cha довела, що музикант має представити Фінляндію на музичному конкурсі.

В інтерв'ю 24 Каналу Käärijä розповідав, який сенс має його пісня. За словами музиканта, трек про те, як кожному потрібно часом відпустити щоденні турботи та насолоджуватися життям. Це доводять рядки з пісні: "Тяжкий тиждень і позаду багато довгих днів. Мене цікавлять піна колада і тусовка. Вечір тільки починається, і час перекинути чарочку. Пора вже зруйнувати цю оболонку льоду. Я тримаю напої обома руками".

"Кожен може бути тим, ким він хоче бути. І нікого не має хвилювати те, що про нього думають інші. Просто не потрібно зважати на це і бути собою", – казав співак.