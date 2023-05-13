В этом году на Евровидении Финляндию представляет Käärijä – финский рэпер, певец и автор песен. Его песня Cha Cha Cha покоряет чарты и надолго остается в головах еврофанов.

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Käärijä в финале Евровидения

Käärijä выступил в первом полуфинале, где добился успеха и прошел в грандиозный финал. Сегодня он снова покорил зрителей вживую и онлайн эффектным выступлением.

Käärijä предстал в черных кожаных штанах с шипами и неоновым салатовом топе с объемными рукавами, который обнажил его торс. Перформанс представителя Финляндии дополнял балет в ярко-розовых нарядах, которыми Käärijä руководил как кукловод.

Визуальные эффекты дополняли выступление финна – это огни и красочные цвета радуги на сцене и экране.

Евровидение 2023 финал – Käärijä – Cha Cha Cha: смотрите видео онлайн

Käärijä стоит на втором месте в списке букмекеров с 21% на победу. Вероятно, артист войдет в топ-3 на Евровидении-2023.

Что известно об артисте

Финский артист Ере Пойхонен в музыкальной сфере уже около 9 лет – за это время он стал популярным в родной стране. Там его знают за яркий образ, чувство юмора и эпатажные постановки и похожие на шоу номера.

Käärijä в этом году принял участие в конкурсе Uuden Musiikin Kilpailu ("Конкурс новой музыки") 2023 года, который является национальным отбором страны на Евровидение. Он стал одним из 7 финалистов, а невероятная популярность песни Cha Cha Cha доказала, что музыкант должен представить Финляндию на музыкальном конкурсе.

В интервью 24 Каналу Käärijä рассказывал, какой смысл имеет его песня. По словам музыканта, трек о том, как каждому нужно время отпустить ежедневные заботы и наслаждаться жизнью. Это доказывают строки из песни: "Тяжелая неделя и позади много долгих дней. Меня интересуют пина колада и тусовка. Вечер только начинается, и пора опрокинуть рюмочку. Пора уже разрушить эту оболочку льда. Я держу напитки обеими руками".

"Каждый может быть тем, кем он хочет быть. И никого не должно волновать то, что о нем думают другие. Просто не нужно обращать внимания на это и быть собой", – говорил певец.