Українці обрали Нацжурі Євробачення-2023: хто увійшов до складу

Суспільне повідомило склад Нацжурі Євробачення-2023. Українці самостійно обрали п’ятірку музичних експертів у застосунку "Дія" шляхом голосування.

Тож до складу журі увійшли: співачка та композиторка Світлана Тарабарова, заслужена артистка України Тоня Матвієнко, соліст гурту "СКАЙ" Олег Собчук, композитор і піаніст Євген Хмара, співак та учасник гурту ТНМК Олександр "Фоззі" Сидоренко.

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Склад журі Євробачення-2023 від України

Перед членами комісії стоятиме важлива мета – об’єктивно оцінити всіх учасників пісенного конкурсу, крім України.

Цього року увага до музичних експертів буде підвищеною, адже минулого року українці були незадоволені тими балами, які поставило Нацжурі іншим учасникам, зокрема Польщі.



Склад журі Євробачення-2023 від України / Суспільне

Що відомо про кожного з музичних експертів

Світлана Тарабарова – співачка та авторка пісень, яка є володаркою премій "Золота Жар-птиця" та "Пісня року". Вона брала участь у програмі "Фабрика зірок", де стала фавориткою Наталі Могилевської. Також співала в гурті Real O разом з Регіною Тодоренко та іншими співачками, але покинула його у 2012 році. У 2016 році Світлана пробувала свої сили у півфіналі Національного відбору на Євробачення.

Тоня Матвієнко – заслужена артистка України та співачка завершила музичну школу, після чого навчалася у Київському університеті культури та мистецтв. Вона співала у камерному оркестрі, де раніше також виступала Ніна Митрофанівна. Тоня Матвієнко брала участь у першому сезоні "Голосу країни", але на сліпих прослуховуваннях не пройшла. Завдяки другій спробі вона змогла пройти далі та отримала друге місце у фіналі.

Олег Собчук – фронтмен та засновник гурту СКАЙ, який він створив разом з Олександром Грищуком. Колектив отримав премію YUNA та володар звання "Золота Жар-птиця". Щобільше, СКАЙ завжди відзначався яскравою громадською позицією: гурт зняв кліп про СНІД, підтримував Революцію Гідності та виступав на підтримку військових ще з 2014 року.

Євген Хмара – перш ніж стати музикантом, працював у різних сферах. Спочатку він аранжував пісні для зірок, а у 2012 році став фіналістом телешоу "Україна має талант". У наступні роки працював музикантом на шоу "Х-Фактор". Одним із наймасштабніших його виступів є концерт "30", який відбувся в Палаці Україна.

Олександр "Фоззі" Сидоренко – учасник гурту ТНМК, артист, автор пісень та книжок. Вважається одним з основоположників українського хіп-хопу, хоча не має музичної освіти. Він не тільки писав треки для ТНМК, але й видав три сольні альбоми.