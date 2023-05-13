В состав жюри вошли: певица и композитор Светлана Тарабарова, заслуженная артистка Украины Тоня Матвиенко, солист группы "СКАЙ" Олег Собчук, композитор и пианист Евгений Хмара, певец и участник группы ТНМК Александр "Фоззи" Сидоренко.

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Состав жюри Евровидения-2023 от Украины

Перед членами комиссии будет стоять важная цель – объективно оценить всех участников песенного конкурса, кроме Украины.

В этом году внимание к музыкальным экспертам будет повышено, ведь в прошлом году украинцы были недовольны теми баллами, которые поставило Нацжюри другим участникам, в частности Польше.



Состав жюри Евровидения-2023 от Украины / Суспильне

Что известно о каждом из музыкальных экспертов

Светлана Тарабарова – певица и автор песен, которая является обладательницей премий "Золотая Жар-птица" и "Песня года". Она принимала участие в программе "Фабрика звезд", где стала фавориткой Натальи Могилевской. Также пела в группе Real O вместе с Региной Тодоренко и другими певицами, но покинула его в 2012 году. В 2016 году Светлана пробовала свои силы в полуфинале Национального отбора на Евровидение.

Тоня Матвиенко – заслуженная артистка Украины и певица завершила музыкальную школу, после чего училась в Киевском университете культуры и искусств. Она пела в камерном оркестре, где раньше также выступала Нина Митрофановна. Тоня Матвиенко участвовала в первом сезоне "Голоса страны", но на слепых прослушиваниях не прошла. Благодаря второй попытке, она смогла пройти дальше и получила второе место в финале.

Олег Собчук – фронтмен и основатель группы СКАЙ, которую он создал вместе с Александром Грищуком. Коллектив получил премию YUNA и обладатель звания "Золотая Жар-птица". Более того, СКАЙ всегда отличался яркой общественной позицией: группа сняла клип о СПИДе, поддерживала Революцию Достоинства и выступала в поддержку военных еще с 2014 года.

Евгений Хмара – прежде чем стать музыкантом, работал в разных сферах. Сначала он аранжировал песни для звезд, а в 2012 году стал финалистом телешоу "Україна має талант". В последующие годы работал музыкантом на шоу "Х-Фактор". Одно из самых масштабных его выступлений – концерт "30", который состоялся во Дворце Украины.

Александр "Фоззи" Сидоренко – участник группы ТНМК, артист, автор песен и книг. Считается одним из основателей украинского хип-хопа, хотя у него нет музыкального образования. Он не только писал треки для ТНМК, но и выпустил три сольных альбома.