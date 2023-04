Стартує особливий флешмоб до Євробачення-2023: як взяти у ньому участь

За кілька тижнів до Євробачення стартувала оригінальна акція на підтримку України. Метою є створити найбільший флешмоб у Великій Британії та зібрати кошти для українських дітей.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів про оригінальний флешмоб, який організовують у межах Євробачення-2023. Його ініціювала британська креативна компанія Aurora, а МКІП висловили підтримку.

Дивіться також Представниця Великої Британії на Євробаченні-2023 забула слова пісні під час концерту: відео

МКІП закликає долучитись до флешмобу

Євробачення-2023 проходить під гаслом "Об'єднані музикою", тож ініціатори вирішили об'єднати британців та українців символічною акцією.

У флешмобу є кілька цілей: створити найбільший фізичний та цифровий флешмоб у Британії під час музичного конкурсу; та зібрати кошти для українських дітей через донат на War Child.

Такі ініціативи не просто об’єднують людей, але й несуть в собі неймовірну концентрацію підтримки української культури та нашої мужньої держави, яка бореться за цінності свободи у неспровокованій війні,

– додав Олександр Ткаченко.



Стартує флешмоб / Фото з телеграму Ткаченка

Як взяти участь

Долучитися до флешмобу може кожен, хто цього захоче. Це можна зробити фізично у день фіналу Євробачення о 14:00 за київським часом (12:00 за лондонським). Потрібно заспівати пісню The Beatles With A Little Help From My Friends.

Інший спосіб долучитися – офлайн. Слід завантажити відео зі своєю версією виконання треку на будь-який канал соціальних мереж з хештегом #HelpUkraineSong напередодні та в останній день музичного конкурсу.

, у Великій Британії багатьма способами підтримують Україну. У період підготовки до Євробачення-2023 пам'ятник гурту The Beatles у Ліверпулі одягнули у вишиванки.