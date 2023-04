Стартует особый флешмоб к Евровидению-2023: как принять в нем участие

Через несколько недель до Евровидения стартовала оригинальная акция в поддержку Украины. Цель – создать крупнейший флешмоб в Великобритании и собрать средства для украинских детей.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал об оригинальном флешмобе, который организуют в рамках Евровидения-2023. Его инициировала британская креативная компания Aurora, а МКИП выразили поддержку.

МКИП призывает присоединиться к флешмобу

Евровидение-2023 проходит под лозунгом "Объединенные музыкой", поэтому инициаторы решили объединить британцев и украинцев символической акцией.

У флешмоба есть несколько целей: создать самый большой физический и цифровой флешмоб в Британии во время музыкального конкурса; и собрать деньги для украинских детей через донат на War Child.

Такие инициативы не просто объединяют людей, но и несут в себе невероятную концентрацию поддержки украинской культуры и нашего мужественного государства, борющегося за ценности свободы в неспровоцированной войне.

– добавил Александр Ткаченко.



Стартует флешмоб / Фото с телеграма Ткаченко

Как принять участие

Приобщиться к флешмобу может каждый, кто этого захочет. Это можно сделать физически в день финала Евровидения в 14:00 по киевскому времени (12:00 по лондонскому). Нужно спеть песню The Beatles With A Little Help From My Friends.

Другой способ приобщиться – офлайн. Следует загрузить видео со своей версией исполнения трека на любой канал социальных сетей с хештегом #HelpUkraineSong в преддверии и в последний день музыкального конкурса.

, в Великобритании многими способами поддерживают Украину В период подготовки к Евровидению-2023 памятник группы The Beatles в Ливерпуле одели в вышиванки.