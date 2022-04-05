Євробачення-2022: Саша Таб поїде на конкурс в складі Kalush Orchestra

Саша Таб, відомий як фронтмен гурту "Сальто назад", замінив бек-вокаліста Kalush Orchestra Джоні Дивного. Він виступить у складі колективу на Євробаченні-2022 в Турині.

Kalush Orchestra готується до виступу на пісенному конкурсі Євробачення, який пройде вже через місяць в італійському Турині.

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Саша Таб приєднався до Kalush Orchestra

Фронтмен гурту "Сальто назад" замінив бек-вокаліста Kalush Orchestra. Разом з колективом він поїхав у благодійний тур в Ізраїль, а також представлятиме з Kalush Orchestra Україну на Євробаченні-2022.

Нагадаємо, Україна виступить у першому півфіналі Євробачення-2022 10 травня під номером 6.



Саша Таб поїде на Євробачення-2022 / Фото з інстаграму "Суспільне. Євробачення"

Нагадаємо, Саша Таб вже претендував на місце представника України на Євробаченні. У 2017 році він пройшов у фінал Нацвідбору з треком "О мамо" у складі гурту "Сальто Назад".

"Сальто назад" у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2017: дивіться відео онлайн