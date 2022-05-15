Євробачення-2022: Катерина Павленко оголосила бали від України
14 травня у Турині відгримів фінал пісенного конкурсу Євробачення-2022. Переможців обирали глядачі та національне журі кожної з країн-учасниць. Представникам яких країн віддали бали українці – дізнавайтеся далі.
Під час прямого ефіру організатори підрахували мільйони голосів з усього світу, адже цьогорічний конкурс підкорив серця глядачів з різних куточків планети. Також важливими є бали від національних журі.
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За кого голосувало національне журі від України на Євробаченні-2022
До складу професійного журі від України увійшли Вадим Лисиця, Андрій Капраль, Ірина Федишин, Андрій Яцків та Лук'ян Ґалкін. Бали від них оголосила солістка гурту Go_A Катерина Павленко, яка минулого року виступала на Євробаченні.
Отож, результати голосування журі в Україні такі:
- Велика Британія – 12 балів
- Португалія – 10 балів
- Нідерланди – 8 балів
- Греція – 7 балів
- Швейцарія – 6 балів
- Азербайджан – 5 балів
- Швеція – 4 бали
- Австралія – 3 бали
- Вірменія – 2 бали
- Чехія – 1 бал
Результати голосування журі від України / Скриншот з відео
Катерина Павленко оголосила бали від України: дивіться відео онлайн