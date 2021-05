Що відомо про учасників конкурсу Євробачення-2021 та їхні пісні

Вже от-от відбудеться популярний вокальний конкурс Євробачення. Після року підготовок та репетицій на сцену Роттердаму нарешті вийдуть конкурсанти пісенного проєкту. Хто з музикантів буде боротись за головний кубок шоу і які пісні виконуватимуть учасники Євробачення-2021 читайте далі.

На офіційній сторінці Євробачення-2021 вже представлені усі конкурсанти вокального конкурсу та їхні пісні. Згідно з новими правилами, учасники мали замінити свої композиції 2020 року на нові. Також попередньо стало відомо, що деякі країни скасували свою участь у проєкті. Загалом, на Євробаченні виступлять 39 країн.

Учасники всіх країн на Євробаченні-2021

Мальта

Представницю Євробачення-2021 від Мальти визначили у фіналі вокального шоу "Х-фактор". За результатами голосування експертів та глядачів, перемогу здобула співачка Дестені Чукуньєр. Співачка не вперше бере участь в Євробаченні, адже у 2015 році вона виборола кубок у дитячій версії шоу. На цьогорічному Євробаченні Дестені виконає пісню з назвою Je Me Casse. До слова, букмекери пророкують мальтійській виконавиці найбільший відсоток перемоги й поставили співачку на першу сходинку у таблиці.

Destiny – Je Me Casse: дивитись онлайн

Франція

Французька співачка Барбара Праві підкорюватиме роттердамську сцену з піснею Voilà. Талановита виконавиця не лише співає, а пише пісні іншим знаменитим французьким і закордонним артистам.

За свою кар'єру Праві випустила два мініальбоми й написала композицію для Валентини, юної представниці Франції, яка виступала на Дитячому Євробаченні-2020 і виборола там перемогу. Відомо, що у 2020 році від Франції на конкурс мав їхати 30-річний співак Том Ліб, проте пізніше його замінили на Барбару Праві.

Barbara Pravi - Voilà: дивитись онлайн

Швейцарія

Швейцарію на вокальному проєкті Євробачення-2021 представлятиме співак Джон Мухарремай, більш відомий під псевдонімом Gjon's Tears. Швейцарський виконавець, окрім співу, також пише пісні косоварсько-албанського походження.

У своїй країні Gjon's Tears відомий участю у багатьох пісенних конкурсах. Тож, національний швейцарський мовник шляхом закритого внутрішнього відбору обрав молодого й талановитого артиста. Gjon's Tears виконуватиме щемливу пісню Tout l'Univers.

Gjon's Tears – Tout l’Univers: дивитись онлайн

Італія

Рок-гурт Måneskin дістав шалену популярність після того, як зайняв друге місце в одинадцятому сезоні італійського шоу X Factor. Тепер успішна група їде представляти Італію на одній із найяскравіших подій музичного світу – Євробаченні. Відомо, що Måneskin виграли нагороду у музичному фестивалі Сан-Ремо й поїдуть до Роттердаму із запальним синглом Zitti e buoni.

Måneskin – Zitti e buoni: дивитись онлайн

Ісландія

У 2021 році на Євробачення від Ісландії поїде група Daði & Gagnamagnið. У Роттердамі вони виконають пісню 10 Years. Лідером гурту є молодий співак і музикант Daði Freyr Pétursson. Фронтмен родом з Рейк'явіка й до дев'яти років ріс в Данії, а потім його сім'я переїхала в Ісландію. Вокаліст закінчив мультикультурну школу в 2012 році і отримав ступінь бакалавра в галузі музичного менеджменту та аудіовиробництва в Берліні в 2017 році.

Daði & Gagnamagnið – 10 Years: дивитись онлайн

Болгарія

Болгарію представлятиме співачка Victoria. Артистка тільки починає свій кар'єрний шлях, однак вже у 2019 році перемогла на шоу Х-фактор. У Роттердамі виконавиця заспіває чуйну пісню Growing Up is Getting Old, якою навіює ностальгію про минуле.

Victoria – Growing Up is Getting Old: дивитись онлайн

Кіпр

Представляти Кіпр обрали співачку Елену Цагріну. Виконавиця з грецькими коренями раніше була солісткою гурту OtherView, але у 2018 році розпочала сольну кар'єру. Відомо, що Елена з дитинства займалася музикою і відвідувала музичну середню школу. У 2009 році дівчина навіть брала участь у грецькій адаптації франшизи Got Talent.

На Євробаченні Цагріну виступить з композицією, яка має доволі провокативну назву El Diablo. Через це Кіпр встряг у скандал: місцева церква і глядачі конкурсу висловили своє незадоволення змістом пісні.

Elena Tsagrinou – El Diablo: дивитись онлайн

Литва

Литву на міжнародному пісенному конкурсі представлятиме гурт The Roop, який складається з трьох учасників. Музиканти грають у стилі поп-року та інді. Разом The Roop працюють з 2014 року, проте всі учасники групи значно раніше приєдналися до музичної індустрії. Група виконає ритмічну пісню Discoteque, від якої віє енергією пристрасті та драйвом.

The Roop – Discoteque: дивитись онлайн

Україна

Від нашої держави на вокальне шоу поїде етно-фолк-гурт Go_A. Музичний колектив поєднує автентичний український вокал, сучасні танцювальні біти, африканські барабани і потужні гітарні вібрації під вибухову музичну суміш. Першою піснею Go_A обрали Solovey, однак потім замінили її на неординарний трек "Шум". Згідно з прогнозами букмекерів, українці закрили 10-ку найкращих виконавців, які можуть здобути перемогу на конкурсі.

Go_A – "Шум": дивитись онлайн

Греція

Греко-голландська співачка Stefania Liberakakis представлятиме Грецію на Євробаченні 2021 року в Роттердамі. Дівчина народилася в Нідерландах, в родині греків. Справжня слава до неї прийшла, коли юна співачка взяла участь в шоу "Голос країни. Діти", дійшовши до бойового раунду. Її перший сольний сингл Stupid Reasons вийшов в 2018 році. Стефанія також є актрисою й знімалася у серіалі. Завойовувати глядачів дівчина буде з піснею Last Dance.

Stefania – Last Dance: дивитись онлайн

Фінляндія

Фінський рок-гурт Blind Channel своїми басами та гітарними мотивами увірветься на сцену Євробачення-2021. Blind Channel називають свій жанр Violent Pop, який за їхніми словами є сумішшю елементів важкого року, репу і електронної попмузики. Музиканти випустили 3 альбоми і один мініальбом. На конкурсі гурт виконає пісню Dark Side.

Blind Channel – Dark Side: дивитись онлайн

Швеція

Від Швеції представляти країну на міжнародну арену вирушить співак Тусін Мікаель Чизай, більш відомий як Тусе. Молодий виконавець брав участь у шведській версії телепроекту Idol, що відбувся у 2019 році, де дійшов до фіналу. На Євробаченні-2021 Тусе заспіває сингл Voices.

Tusse – Voices: дивитись онлайн

Сан-Марино

Сегрід Задік із псевдонімом Сенхід не вперше виступає на Євробаченні. 40-річна італійська співачка раніше представляла Сан-Марино у 2011 році з піснею Stand by.

Співачка родом із Болонії, славу в музичній кар'єрі отримала у 2000-х роках завдяки своєму однойменному альбому Senit. Жінка намагатиметься завоювати любов глядачів вокального конкурсу піснею Adrenalina.

Senhit – Adrenalina: дивитись онлайн

Росія

Представляти Російську Федерацію на престижному музичному конкурсі буде співачка Маніжа. Кар'єру виконавиця почала у 12 років. Артистка таджицького походження брала участь у різних конкурсах і фестивалях. У 2003 році отримала Гран-прі міжнародного конкурсу молодих виконавців Rainbow Stars у Юрмалі.

Manizha - Russian Woman: дивитись онлайн

Норвегія

Норвезький музикант і автор пісень Андреас Хаукеланд, який виступає із сценічним ім'ям TIX помандрує до Нідерландів, аби позмагатись з іншими конкурсантами за головний приз Євробачення-2021. Tix переміг на національному відборі і буде представляти свою країну з піснею Fallen Angel.

Відомо, що у 2010-х роках музикант відзначився, як продюсер контроверсійних російських пісень. Співак займається активістською діяльністю та є захисником психічного здоров'я.

TIX – Fallen Angel: дивитись онлайн

Румунія

У цьогорічному Євробаченні від Румунії виступить співачка Роксен. Володіючи запальною харизмою і сильним вокалом, дівчина вийде на сцену з треком Amnesia. Раніше співачка ділилась, що дуже щаслива бути частинкою такої великої події як Євробачення.

ROXEN – Amnesia: дивитись онлайн

Хорватія

Альбіна Грчич або Альбіна – молода хорватська співачка, яка виступатиме на сцені Євробачення з піснею Tick-Tock. Старт кар'єри дівчини почався після її участі у третьому сезоні хорватської версії телешоу The Voice, де вона отримала бронзове 3-е місце. Після проєкту зірку помітив музичний лейбл Universal Music Croatia, з яким вона у подальшому підписала контракт і почала співпрацювати.

Albina – Tick-Tock: дивитись онлайн

Ізраїль

Кожного разу Ізраїль представляють талановиті вокалісти, тож 2021 рік не стане винятком. На цьогорічному шоу від цієї країни виступить співачка Іден Алені. Дівчина вже встигла завоювати Ізраїль своїм вокалом та готується підкорити і європейських меломанів. Алені чаруватиме пошановувачів конкурсу танцювальною піснею Set Me Free.

Eden Alene – Set Me Free: дивитись онлайн

Португалія

The Black Mamba – гурт з Португалії, створений у 2010 році. Заснували групу з такою цікавою назвою Педро Татанка, Чіро Круз і Мігель Кашаіш. Учасники зазначають, що назва гурту цілком відповідає їхньому жанру виконання музики.

Португальці виконають пісню Love Is on My Side, яка має особливу історію. В Амстердамі, у 2018 році, вони зустріли жінку, яка розповіла їм свою важку історію життя. Фраза, яку незнайомка вимовила у кінці розповіді схвилювала й надихнула музикантів на створення красивої композиції Love Is on My Side.

The Black Mamba – Love Is on My Side: дивитись онлайн

Бельгія

Знаменитий гурт Hooverphonic презентуватиме Бельгію на Євробаченні-2021. Талановиті музиканти заспівають трек The Wrong Place. Бельгійський колектив заснували ще у 1995 році. Спершу Hooverphonic співали пісні у стилі тріп-хопу, та їх з легкістю можна віднести й до лаунжу. Група є дуже популярною й виконувала пісні до такого фільму як "Більше, ніж любов" і серіалу "Академія Амбрелла".

Hooverphonic – The Wrong Place: дивитись онлайн

Азербайджан

У 2020 році азербайджанська співачка Саміра Ефенді повинна була представляти Азербайджан з піснею Cleopatra, однак для виступу на шоу у 2021 році дівчина виконає яскраву композицію Mata Hari.

Efendi – Mata Hari: дивитись онлайн

Молдова

На конкурс Євробачення, що от-от схвилює світ, представниця Молдови Наталія Гордієнко повезе звабливу пісню Sugar. Свою кар'єру Гордієнко почала з 10 років. Виконавиця брала участь в численних музичних конкурсах і змаганнях. Перше місце співачка отримала на фестивалях "Слов'янський базар" у 2006 році й "Нова Хвиля" в 2007 році.

Відомо, що співачка не вперше намагається поборотись за кубок шоу, адже у 2006 році разом з музикантом Arsenium, вони представляли Молдову Євробачення-2006, де набрали 22 бали й зайняли 20 місце.

Natalia Gordienko – SUGAR: дивитись онлайн

Велика Британія

Велику Британію представить співак Джеймс Ньюман. Будучи співавтором пісні гурту Rudimental та співачки Елли Ейр – Waiting All Night, Ньюман був номінований на BRIT Awards 2014, де здобув перемогу. Виконавець заспіває пісню Embers.

James Newman – Embers: дивитись онлайн

Ірландія

Ірландію на Євробаченні-2021 представить співачка Леслі Рой з піснею Maps. Рой –виконавиця із Дубліна. Її дебютний альбом Unbeautiful побачив світ у 2008 році. Пісні співачки є дуже популярними, а особливо їх обожнюють у її рідній Ірландії і США. Леслі Рой відома не тільки як співачка, але і як авторка пісень. Вона писала їх навіть для такого знаменитого виконавця як Адам Ламберт.

Lesley Roy – Maps: дивитись онлайн

Сербія

Жіночий гурт Hurricane виконує свої пісні у жанрі поп та и R&B. Цікаво, що гурт заснували з ініціативи сербського політика Зорана Милинковича в листопаді 2017 року. До складу Hurricane входять три вокалістки: Саня Вучич, яка у 2016 році вже представляла Сербію на Євробаченні, Івана Ніколіч і Ксенія Кнежевич. Запалювати сцену виконавиці будуть з треком Loco Loco.

Hurricane – Loco Loco: дивитись онлайн

Австрія

На престижному пісенному проєкті Австрію представить співак Вінсент Буено. Музикант виступить на сцені з синглом Amen. Буено раніше висловлювався, що участь у Євробаченні його надихає й мотивує здобути для своєї країни перше місце.

Vincent Bueno – Amen: дивитись онлайн

Данія

Данію цьогоріч презентуватиме дует Fyr & Flamme. Свою популярність музиканти здобули завдяки дебютному синглу Menneskeforbruger, який у вересні 2020 року зайняв першу сходинку у чарті P3 Listen. Данці приємно дивуватимуть Роттердам піснею Øve os på hinanden.

Fyr & Flamme - Øve os på hinanden: дивитись онлайн

Німеччина

Співак Jendrik ще підлітком навчався грі на фортепіано і скрипці, чотири роки вивчав мюзикли і вокальну педагогіку у Музичному інституті Оснабрюкского університету, а у 2021 році отримав важливу місію представляти свою країну на такій грандіозній події як Євробачення.

Jendrik – I Don’t Feel Hate: дивитись онлайн

Австралія

Нещодавно стало відомо, що Австралія відмовляється від участі у Євробаченні через далеке місце проведення й небезпеку коронавірусної інфекції. Співачка Montaigne вже висловлювала свій сум стосовно такої ситуації. Однак, організатори пообіцяли, що австралійська зірка зможе виступити в онлайн-форматі.

Montaigne – Technicolour: дивитись онлайн

Латвія

На шоу в Роттердам від Латвії їде співачка Саманта Тіна. Дівчина 6 разів намагалась потрапити на конкурс, однак лиш у 2021 році зможе втілити свою мрію у життя. Виконавиця активно бере участь у різних пісенних проєктах й впевнено отримує в них перемогу.

До прикладу, у 2010 році знаменитість виграла латвійський музичний конкурс O!Kartes akadēmija, отримавши можливість навчатися у елітній музичній школі Tech Music School в Лондоні. У 2011 вона брала участь в молдовському співочому конкурсі "Золоті голоси" і виграла Кубок Молдови.

Samanta Tīna - The Moon Is Rising: дивитись онлайн

Нідерланди

Країна-господар Євробачення-2021 також висунула свого конкурсанта, аби поборотись за кубок шоу. Ним став Жангу Макрой. Артист був двічі номінований на престижні премії в Нідерландах та має чималу популярність у країні.

Відомо, що Жангу Макрой стане одним із претендентів на головний кубок конкурсу, адже, за традицією, він омине попередні етапи Євробачення та виступить у фіналі шоу.

Jeangu Macrooy – Birth Of A New Age: дивитись онлайн

Північна Македонія

Василь Гарванлієв (Vasil) представить Північну Македонію на Євробаченні-2021. Артист змалечку підкорював меломанів на вокальних шоу країни. Згодом він з родиною емігрував до США, де записав три успішні треки та виконував партії в опері. Наразі Василь Гарванлієв готується до поїздки в Роттердам, де виступить під прапором своєї держави – Північної Македонії.

Vasil – Here I Stand: дивитись онлайн

Чехія

За результатом Національного відбору від Чехії на Євробачення поїде музикант Бенні Крісто. Артист випустив 3 студійних альбоми і є дуже популярним співаком у своїй країні.

Benny Cristo – Omaga: дивитись онлайн

Словенія

Анна Сокліч виступить на сцені конкурсу від Словенії. Ще з дитинства дівчина розвивала і вдосконалювала свої музичні навички в академії опери та джазу, перш ніж почала писати власну музику. На конкурсі в Роттердамі вона представляє пісню Amen.

Ana Soklič – Amen: дивитись онлайн

Польща

Польський співак Рафал Бжозовски, більш знаний як Рафал, почав свою кар'єру з участі в п'ятому сезоні польської версії шоу "Голос" у 2011 році. Співак випустив 5 альбомів і представить Польщу на пісенному проєкті з піснею The Ride.

RAFAŁ – The Ride: дивитись онлайн

Естонія

Представляти Естонію на Євробаченні-2021 з піснею The Lucky One буде Уку Сувітсе. Він є відомим естонським співаком, а свою кар'єру почав ще в 2004 році. У наступні роки музичної творчості, Уку був учасником багатьох естонських конкурсів. У 2010 році він взяв участь в найбільшому російському пісенному конкурсі під назвою "Нова хвиля", де зайняв третє місце.

Uku Suviste – The Lucky One: дивитись онлайн

Грузія

Вокаліст Торніке Кіпіані представлятиме Грузію на конкурсі. Пісня, з якою виступить співак називається You. За традицією, у цій країні не проводять національного відбору. Учасника Євробачення тут вже кілька років поспіль визначають на шоу Idol Georgia.

На вокальний конкурс приходять маловідомі артисти та співаки-початківці, які у форматі "Голосу країни" чи "Х-фактору" боряться за головний кубок та можливість підкорити європейську сцену.

Tornike Kipiani – You: дивитись онлайн

Албанія

Анджела Перистері – талановита албанська співачка, яка цьогоріч представить свою державу на видовищному конкурсі Євробачення. Володіючи сильними вокальними даними, артистка виконає пісню з автентичними албанськими мотивами під назвою Karma.

Anxhela Peristeri – Karma: дивитись онлайн

Іспанія

Відомо, що Іспанія входить до так званої "Великої п'ятірки", тому її представник не боротиметься за місце у фіналі Євробачення-2021, а автоматично потрапить у список вокалістів головного шоу.

Виступ Бласа Канто, відомого іспанського співака, глядачі зможуть побачити у фіналі пісенного конкурсу. Канто вже брав участь у Євробаченні, коли виступав у складі гурту Auryn. У 2011 році колектив посів друге місце. Однак, цьогоріч букмекери пророкують цьому музиканту найменший відсоток перемоги.

Blas Cantó – Voy a quedarme: дивитись онлайн

Коли відбудеться Євробачення-2021?

1 півфінал – 18 травня

2 півфінал – 20 травня

Фінал – 22 травня