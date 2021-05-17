Євробачення-2021: Go_A прийшли на церемонію відкриття в костюмах з переробленого пластику

Вночі проти 17 травня в Роттердамі відбулося урочисте відкриття пісенного конкурсу Євробачення-2021, перший півфінал якого пройде 18 травня. Представники України Go_A прийшли на церемонію відкриття в костюмах з переробленого пластику.

Учасники конкурсу пройшлися бірюзовою доріжкою. Оскільки минулого року через пандемію коронавірусу конкурс скасували, то цього року на нього чекали по-особливому нетерпляче.

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Go_A на відкритті Євробачення-2021

Представники України обрали для урочистої події незвичайні костюми. Вбрання музикантів з колективу Go_A пошите з тканини, яка виготовлена з переробленого пластику. Ведуча церемонії зазначила, що учасники гурту схожі на героїв фільму "Матриця".

На бірюзовій доріжці колектив також пояснив значення конкурсної пісні "Шум", яка у вівторок, 18 травня, звучатиме на сцені Євробачення-2021.

У перекладі на англійську "Шум" – це noise. Однак тут більше відсилання до української міфології, мова про Духа лісу,

– пояснили Go_A.

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Зазначимо, Go_A представить Україну на Євробаченні-2021 у першому півфіналі. Колектив виступить під номером 15.