Найсексуальніші образи конкурсанток Євробачення-2021: фотодобірка

Пісенний конкурс Євробачення-2021 в Роттердамі вже закінчився, однак обговорення навколо нього не вщухають досі. Увагу глядачів привернули не лише приголомшливі виступи учасників, а й неймовірні костюмі. Які образи на головній сцені Європи були найгарячішими – дивіться у добірці Showbiz 24!

Грандіозний фінал Євробачення-2021 в Роттердамі відгримів 22 травня. Мільйони глядачів нетерпляче чекали на виступи своїх улюбленців та оголошення переможця. Кубок здобула Італія й саме в цій країні наступного року запалюватимуть сцену європейські зірки. А у 2021 на концертній арені чимало виконавиць похизувалися не лише чудовим голосом та ефектними постановками, а й стрункою фігурою у відвертому вбранні.

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Блискітки, короткі спідниці, підбори та еротичні пози – все це можна було побачити у фіналі пісенного конкурсу в Роттердамі. Редакція Showbiz 24 підготувала яскраву добірку світлин, на яких зображені найсексуальніші учасниці Євробачення-2021.

Найсексуальніші образи у фіналі Євробачення-2021



Азербайджан у фіналі Євробачення-2021 / Фото Getty Images



Албанія у фіналі Євробачення-2021 / Фото Getty Images



Греція у фіналі Євробачення-2021 / Фото Getty Images



Ізраїль у фіналі Євробачення-2021 / Фото Getty Images



Кіпр у фіналі Євробачення-2021 / Фото Getty Images



Молдова у фіналі Євробачення-2021 / Фото Getty Images



Сербія у фіналі Євробачення-2021 / Фото Getty Images