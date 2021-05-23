Самые сексуальные образы конкурсантов Евровидения-2021: фотоподборка

23 мая 2021 , 19:42
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Источник:

24 канал

Песенный конкурс Евровидение-2021 в Роттердаме уже закончился, однако обсуждения вокруг него не утихают до сих пор. Внимание зрителей привлекли не только потрясающие выступления участников, но и невероятные костюме. Какие образы на главной сцене Европы были горячими – смотрите в подборке Showbiz 24!

Грандиозный финал Евровидения-2021 в Роттердаме отгремел 22 мая. Миллионы зрителей с нетерпением ждали своих любимцев и объявления победителя. Кубок получила Италия и именно в этой стране в следующем году будут зажигать сцену европейские звезды. А в 2021 году на концертной арене немало исполнительниц похвастались не только прекрасным голосом и эффектными постановками, но и стройной фигурой в откровенном наряде.

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Блестки, короткие юбки, каблуки и эротические позы – все это можно было увидеть в финале песенного конкурса в Роттердаме. Редакция Showbiz 24 подготовила яркую подборку фотографий, на которых изображены сексуальные участницы Евровидения-2021.

Самые сексуальные образы в финале Евровидения-2021


Азербайджан в финале Евровидения-2021 / Фото Getty Images


Албания в финале Евровидения-2021 / Фото Getty Images


Греция в финале Евровидения-2021 / Фото Getty Images


Израиль в финале Евровидения-2021 / Фото Getty Images


Кипр в финале Евровидения-2021 / Фото Getty Images


Молдова в финале Евровидения-2021 / Фото Getty Images


Сербия в финале Евровидения-2021 / Фото Getty Images

Автор: Надія Біленко