Євгенія Власова відверто зізналась, чи робила ін'єкції краси

Авторці хіта "Ветер Надежды" Євгенії Власовій 43 роки. Нещодавно вона повернулась у шоу-бізнес, вразивши публіку молодістю та неймовірним виглядом. При цьому зірка стверджує, що ніколи не вдавалась до ін'єкцій краси.

Після вильоту з "Танців з зірками" Євгенія Власова опинилась на самоізоляції через інфікування коронавірусом. Цей час вона вирішила провести з фанами, які повернулись до неї після 10-річної перерви. Співачка відверто відповіла на провокативні запитання, що хвилювали публіку.

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Так, стало відомо, що за 43 роки артистка не вдавалась до жодних б'юті-ін'єкцій і не коригувала свою зовнішність. Вона запевнила, що її свіжий і молодий вигляд – результат ретельного догляду за собою. Водночас ексучасниця "Танців з зірками" не виключає, що в майбутньому може змінити ставлення до уколів краси.

Поки ні. Проте, думаю, на все свій час,

– поділилась Євгенія Власова.

Вона додала, що слідкує й за своєю формою. Струнка фігура співачки – це результат дієт, інтервального голодування, спорту та танців.

"Я займаюся і спортом, і танцями. Головне – це інтервальне голодування в поєднанні з кето-дієтою. Проте, якщо дуже захочу солодкого, то не відмовлю собі", – розповіла Євгенія Власова.

Євгенія Власова про ін'єкції краси / Фото з інстаграм-сторіс співачки