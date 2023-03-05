Снайперка Євгенія Емеральд розповіла, як схудла під час вагітності та чи повернеться на фронт

Українська захисниця, снайперка Євгенія Емеральд вже перебуває на восьмому місяці вагітності. Вона розповіла, як проходить вагітність, як змогла схуднути та чи повернеться на фронт.

Емеральд чекає на дитину від свого чоловіка, воїна ЗСУ Євгена Стипанюка. Вона зізналася, що зараз почувається чудово.

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Як Емеральд схудла під час війни

Снайперка навіть змогла схуднути під час вагітності на кілька кілограмів. Євгенія підтримує правильне харчування. "Навіть на фронті, коли вдавалося, їла корисну їжу", – сказала вона.

Проте на початку вагітності дівчина почала їсти бургери, картоплю та солодке, тож почала сильно набирати вагу.

Після сьомого місяця вирішила, що досить. Почала правильно харчуватися і схудла на шість кілограмів,

– зізнається Емеральд.

Вона додала, що у її другої доньки, яка народиться незабаром, буде войовниче ім'я. "Я стала бізнесвумен після народження Жасмін і знаю, що з народженням другої дочки в моєму житті станеться щось цікаве", – розповіла Євгенія.

Чи повернеться на фронт

Під час розмови снайперка відповіла, чи планує повертатись на фронт.

Наразі складно щось планувати. Дуже сподіваюся, що після того, як народиться дочка і я побуду з нею, то і війна закінчиться. І не доведеться повертатись. Але, звісно, трішки хочеться,

– каже Євгенія.

Вона додала, що її наставник-снайпер сказав сидіти вдома щонайменше три роки.

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Нещодавно Євгенія Емеральд потрапила в лікарню. Вона двічі хворіла на грип, а після цього погано почувалась, тому звернулась до спеціалістів. Тоді ж вона повідомила, що вирішила показувати свої пологи.

Додамо, що чоловік завжди підтримує Євгенію. Наприкінці листопада вагітна захисниця опублікувала зворушливе спільне фото. Зараз їм не вдається бути разом стільки, скільки хочеться, оскільки Євген продовжує служити в ЗСУ.