Тіна Кароль показала фото з Євгенією Дудкою, яка померла після 11 місяців боротьби за життя

Українська співачка Тіна Кароль відреагувала на смерть речниці ДСНС Євгенії Дудки. Вона показала спільне фото, зроблене у Берліні.

7 березня, померла речниця ДСНС Дніпропетровщини Євгенія Дудка, яка отримала поранення після ракетної атаки. На втрату відреагувала Тіна Кароль.

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Тіна Кароль вшанувала пам'ять речниці ДСНС

Виконавиця бачилась з Євгенією Дудкою у Берліні, у листопаді минулого року. Вона опублікувала спільне фото, зроблене в лікарняній палаті.

Так тяжко. Молоді і мудрі. Наші найкращі. Світла пам'ять.



Тіна Кароль і Євгенія Дудка / Фото з інстаграм-сторіз

Що відомо про втрату

Речниця ДСНС Євгенія Дудка зазнала тяжкого поранення 10 квітня 2022 року, коли окупанти повторно обстріляли аеропорт у Дніпрі. Тоді вона перебувала там разом з чоловіком Ігорем та іншими рятувальниками.

Євгенія проходила лікування в Дніпрі, а потім у німецькій клініці "Шаріте". Цього року в лютому вона повернулась до України, бо була незадоволена лікуванням. Після 11 місяців боротьби за життя та багатьох операцій Дудка померла.

Президент Володимир Зеленський нагородив орденами "За мужність" III ступеня рятувальників Дніпропетровщини, які потрапили під обстріл російських військ в міжнародному аеропорту 10 квітня.