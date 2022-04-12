Режисер "Орла й решки" Євген Синельников після евакуації з Київщини не сидить склавши руки. Він запустив проєкт для та про українських біженців.
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Євген Синельников створив проєкт для біженців
У проєкті "З України" мандрівник розповідатиме про країни, які приймають українців, що вимушено покидають рідні міста.
Я Євген Синельников, – у мирному житті професійний мандрівник. Зараз я в Україні, а більш ніж 3 мільйони українців, здебільшого українок з дітьми, вимушено мандрують Європою та світом у пошуках безпеки та спокою. Ми вирішили їм допомогти та розповісти, як країни та міста зустрічають тих, хто до них їде! Їде з України,
– поділився чоловік.
Євген Синельников опублікував вже перший випуск, у якому розповідає про Чехію: "У випуску: увесь біль і горе людей, які виїхали за кордон, не можна передати ні одним відео, ні словами. Ми повинні бути як ніколи разом та допомагати одне одному, а обов'язково тим, хто залишився в Україні та її захищає!".
У ролику мандрівник взяв інтерв'ю в біженців, що виїхали до Праги. Він запитав про умови життя в Чехії, мовне питання й цінову політику.
"Біженці з України: як зустрічає Чехія?" – дивіться відео