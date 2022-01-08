Євген Кот розповів, що йому 19-річному пропонували гроші за інтим з "дядею"

Успішна кар'єра Євгена Кота почалася з шоу "Танці з зірками". Він не міг знайти гідну роботу доти, доки не засвітився на телебаченні. Тоді знайомий з шоу-бізу запропонував йому гроші за інтимні стосунки з чоловіком.

Зірковий танцівник не назвав Маші Єфросиніній ім'я чоловіка, від якого звучала непристойна пропозиція. Однак зізнався, що на той момент йому було близько 50 років. Він "прокачував" зірок – організовував тури й корпоративи. Тож Євген Кот вирішив, що той може допомогти йому піднятися.

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Їхня "ділова розмова" відбулась у машині. Танцівник чекав, що йому підкинуть роботу зі знаменитостями, але чоловік запропонував стати утриманцем заможного "дяді".

Ти себе в дзеркало бачив? Яка робота? Знайдемо тобі зараз дядю, будеш бавитися з його пі**ю, а він, можливо, буде гратися з твоїми сідницями. І будеш у шоколаді,

– заявив той чоловік.

Тоді 19-річний Євген Кот страшенно нервував, а серце вистрибувало з грудей. Він набрався сміливості відмовити впливовому знайомому й піти геть.

"Я думав, це нормальна людина, яка не займається сутенерством. Я просто сказав: "Ні, дякую". Пішов звідти, бо це було страшно", – зізнався танцівник. Після цієї розмови вони жодного разу не бачилися.