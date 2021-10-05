Перейшли на бік сепаратистів, – Кошовий про друзів з Луганська та важку втрату батька
Джерело:"Зе Інтерв'юер"
Актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий у новому інтерв'ю зізнався, що не спілкується з друзями з Луганська, оскільки всі вони перейшли на бік ворогів. Також чоловік поділився, що востаннє бачився з батьком на концерті у 2014 році.
Коли Євгену було 6 років, він разом із батьками переїхав з Харківської області в Алчевськ, що на Луганщині. Востаннє чоловік приїжджав додому 7 років тому.
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Євген Кошовий про останню зустріч з батьком
Актор розповів, що у 2014 році він разом із командою "Квартал 95" виступав у Луганську, в ДК Леніна.
Це було 16-го квітня. Чому запам'ятав дату? Бо тоді востаннє бачив тата. Коли ми виступали в Луганську, то вже були заворушення біля СБУ, але ніхто ще не розумів, що буде далі. Живучи на Донбасі, я повірити не міг, що відбуватиметься та ж*опа,
– сказав Кошовий.
Євген Кошовий про друзів у Луганську
Актор розповів, що не спілкується з товаришами, які були в Луганську: "Ті, хто залишилися, перейшли на бік сепаратистів. Напевно, так було зручно. Нікуди не виїжджати, нікого не захищати й перейти на бік зла. Всі, з ким спілкувався, з ким були в Луганську і хто переїхав звідти – це хлопці, які зараз працюють в авторській групі, "Луганська Збірна". Вони переїхали ще до війни, бо побачили перспективи у столиці".
Євген Кошовий про останній виступ у Луганську та зустріч з батьком: дивіться відео онлайн