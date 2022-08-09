Євген Клопотенко зізнався, що спілкується зі Златою Огнєвіч: "В нас прекрасні стосунки"

Український кулінар Євген Клопотенко зізнався, що спілкується зі Златою Огнєвіч. Він розповів про їхню дружбу.

Український шеф-кухар Євген Клопотенко зізнався, що йому дуже важко знайти кохану. Водночас він розповів про теплу дружбу зі співачкою Златою Огнєвіч.

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Євген Клопотенко про стосунки з Огнєвіч

Кулінар поділився, що близько двох тижнів тому він зустрівся зі Златою в його будинку. Чоловік навіть зашарівся, коли згадував їхній вечір. Огнєвіч навіть щось готувала для кухаря.

Мені вона пише, я їй сердечка ставлю. Ми зі Златою дружимо. Бачилися, до речі, тижні два тому. Я готував їй їсти в мене вдома. Вона розказувала, як ходила в Карпати, зробила собі татуювання, в неї їх раніше не було,

– зізнався Євген Клопотенко.

"Ми з нею познайомилися у Єгипті, де я відпочивав, минулого Нового року. Вона в той час співала, і це було виконання просто до мурах! Вона до мене дуже добре ставиться. З величезним теплом. У нас прекрасні стосунки", – додав він.

Ресторатор додав, що познайомився зі Златою ще до проєкту "Холостячка", але саме шоу передивлявся. Він додав, що дівчата у 35 років вже сформовані, тому з ними значно легше.

"Дівчата в 35 – вони не мають цього – я не знаю, що хочу, покрути мене… Вже ти чітко розумієш, що ти хочеш і до якої цілі йдеш. І це – щастя!".

Євген Клопотенко про повідомлення від фанаток

Кулінар поділився, що шанувальниці пишуть йому постійно. Саме цей шалений потік заважає йому знайти "ту єдину".

"Мені пишуть дівчата, кличуть на побачення, але так нечесно. Вони то знають мене, і вже вирішили, що хочуть бути зі мною. А я то їх не знаю! Мені заважає популярність у спілкуванні, важко. Треба, щоб з тобою була людина, яка витримуватиме це все. Хто взагалі зможе витримати цей потік енергії? Мені потрібна та, яка постійно мене підтримуватиме".