Не хочу стандартних речей, – Євген Клопотенко здивував заявою про те, чи планує сім'ю

Шеф-кухар Євген Клопотенко розповів про формат стосунків, який для нього є найбільш прийнятним. Він сказав, що у класичній сім'ї себе не бачить.

Євген Клопотенко, який не так давно вперше розповів про свою дівчину, зазначив, що не хоче з кимось зустрічатись просто "для галочки". Йому важливо мати особистий простір та будувати життя й кар'єру окремо від коханої.

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Євген Клопотенко про стосунки

За словами кухаря, оптимальний тип стосунків для нього – це вільні взаємини. Коли ви кохаєтеся і свідомо розумієте перспективи вашого спільного майбутнього.

Стосунки мене обтяжують. Це депресивна річ. Я не хочу стосунків просто, щоб вони у мене були. Вільні стосунки — прекрасно,

– розповів кулінар.

Кулінар додав: "У класичній родині я себе не бачу. Мені потрібен мій світ. Коли ми зустрічаємося, у нас є діти, ми їх виховуємо, але при цьому ми не стаємо як дві половинки одного яблука, а ми як два яблука на одному дереві. Не хочу стандартних речей".

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