Євген Клопотенко приїхав у Ліверпуль і наварив борщу для єврофанів: смішна реакція Тараса Тополі

Ліверпуль буквально всипаний фан-зонами до Євробачення-2023, яке стартує вже сьогодні, 9 травня. Так, в українському містечку розважають піснями та ще й пригощають борщем від Євгена Клопотенка.

У Велику Британію на пісенний конкурс Євробачення-2023 з'їхалися не тільки українські музиканти, а й кухарі, як-от Євген Клопотенко. Він об'єднався з лондонським рестораном української кухні Dnister і наварив борщу, щоб нагодувати єврофанів з усього світу. Дивіться далі, як це було.

Євген Клопотенко наварив борщу в Ліверпулі на Євробаченні-2023

У меню United by food (Об'єднані їжею) набагато страв, але всі вони українські – борщ, банош, чебуреки, паляниця, а на десерт вареники з вишнями, львівський сирник і компот.

Цього року Євробачення таке жовто-блакитне, що аж дух перехоплює. Кайф. І хоч воно проходить не в Україні, нашу країну точно можна відчути на смак у ліверпульському Ukrainian Eurovision Village… От послухає світ наших крутезних TVORCHI, поїсть борщ, чебуреки, вареники з вишнями та львівський сирник і запам'ятає Україну такою прекрасною, як вона є,

– прокоментував Євген Клопотенко.

Як Тарас Тополя відреагував на борщ Клопотенка в Ліверпулі

Окрім гурту TVORCHI на борщ від Євгена Клопотенка прийшов гурт "Антитіла", який теж запросили виступити в Ukrainian Eurovision Village. Фронтмен Тарас Тополя як міг розхвалив страви іменитого шефа.

Важко встояти, коли поруч Клопотенко і справжній смачний український борщ! Обов'язково приходьте спробувати the very best borshcht в EuroVillage усі, хто в Ліверпулі,

– прокоментував Тарас Тополя.