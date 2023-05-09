Євген Клопотенко приїхав у Ліверпуль і наварив борщу для єврофанів: смішна реакція Тараса Тополі
Джерело:Євген Клопотенко
Ліверпуль буквально всипаний фан-зонами до Євробачення-2023, яке стартує вже сьогодні, 9 травня. Так, в українському містечку розважають піснями та ще й пригощають борщем від Євгена Клопотенка.
У Велику Британію на пісенний конкурс Євробачення-2023 з'їхалися не тільки українські музиканти, а й кухарі, як-от Євген Клопотенко. Він об'єднався з лондонським рестораном української кухні Dnister і наварив борщу, щоб нагодувати єврофанів з усього світу. Дивіться далі, як це було.
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Євген Клопотенко наварив борщу в Ліверпулі на Євробаченні-2023
У меню United by food (Об'єднані їжею) набагато страв, але всі вони українські – борщ, банош, чебуреки, паляниця, а на десерт вареники з вишнями, львівський сирник і компот.
Цього року Євробачення таке жовто-блакитне, що аж дух перехоплює. Кайф. І хоч воно проходить не в Україні, нашу країну точно можна відчути на смак у ліверпульському Ukrainian Eurovision Village… От послухає світ наших крутезних TVORCHI, поїсть борщ, чебуреки, вареники з вишнями та львівський сирник і запам'ятає Україну такою прекрасною, як вона є,
– прокоментував Євген Клопотенко.
Як Тарас Тополя відреагував на борщ Клопотенка в Ліверпулі
Окрім гурту TVORCHI на борщ від Євгена Клопотенка прийшов гурт "Антитіла", який теж запросили виступити в Ukrainian Eurovision Village. Фронтмен Тарас Тополя як міг розхвалив страви іменитого шефа.
Важко встояти, коли поруч Клопотенко і справжній смачний український борщ! Обов'язково приходьте спробувати the very best borshcht в EuroVillage усі, хто в Ліверпулі,
– прокоментував Тарас Тополя.
- Зазначимо, що не в останню чергу завдяки Євгену Клопотенку ЮНЕСКО визнала борщ українським. Шеф-кухар вважає, що це "перемога на культурному фронті", адже дискусії щодо того, чий борщ – український чи російський – точилися роками.
- Крім того, у березні на Netflix вийшов фільм Клопотенка "Борщ. Секретний інгредієнт", який розповідає про 16 унікальних рецептів українського борщу.