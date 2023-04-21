У її день народження: фотограф показав архівне фото Єлизавети II, що змусить усміхнутися

Королівський фотограф Кріс Джексон зворушливо вшанував пам'ять королеви Єлизавети II в день, коли їй мало виповнитися 97 років. Він показав її архівне фото.

21 квітня королева Великої Британії Єлизавета II святкувала день народження. Сьогодні їй могло б виповнитися 97 років.

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Архівне фото Єлизавети II

У день народження монархині про неї згадують рідні, друзі та всі, хто знали й любили Єлизавету II. Королівський фотограф Кріс Джексон також поділився спогадами та опублікував портретну світлину Її Величності зі свого архіву.

Перед камерою Єлизавета II позувала у лавандовому пальті та капелюшку з квітами такого самого відтінку. Її вбрання прикрашала коштовна брошка. Серед інших аксесуарів королева приміряла перлинне намисто на шиї та сережки.

Її Величність завершила образ рожевою помадою. Вона злегка відвела погляд та постала з легкою усмішкою.

Сподіваюся, це фото змусить вас усміхнутися,

– написав фотограф.



Єлизавета II / Фото з інстаграму Кріса Джексона

Пам'ять матері та бабусі сьогодні також вшанували король Чарльз III та королева-консорт Камілла, принц Вільям та Кейт Міддлтон. Вони поділилися у мережі милими світлинами монархині. Принц та принцеса Уельські показали фото, що було зроблене в Балморалі минулого літа – цього кадру раніше не було в мережі.

Додамо, що Єлизавета II запам'яталась як одна з найбільш шанованих монархів у світі. Вона стала королевою Великої Британії та Сполученого Королівства у 1952 році і пережила безліч політичних, соціальних та культурних змін за цей час, пробувши на троні 70 років. Її старший син Чарльз став королем одразу ж після втрати. Його урочиста коронація відбудеться 6 травня.