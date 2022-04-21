Єлизаветі ІІ – 96: королівський палац опублікував нове фото іменинниці

У четвер, 21 квітня, королеві Єлизаветі ІІ виповнюється 96 років. Першим її привітало Королівське Віндзорське кінне шоу, а Букінгемський палац поширив нове фото у соцмережах. На ньому Її Величність з двома поні.

Королева Єлизавета ІІ відвідує Королівське Віндзорське кінне шоу 78 років, з 1943-го. Це один з її найулюбленіших заходів, тож не дивно, що організатори привітали її першими.

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Нове фото Єлизавети ІІ з нагоди 96-річчя

Цей кадр зроблений за місяць до дня народження Її Величності, в березні, на території Віндзорського замку. На ньому вона позує з двома поні – Байбеком Кеті та Байбеком Найтінгейлом.

На Єлизаветі ІІ довге темне пальто кольору хакі з кейпом. Під нього вона підібрала улюблені чорні лофери та обійшлася без головного убору – барвистої хустинки чи капелюшка з квітковою композицією. 96-річна королева постала на тлі квітучого дерева, а білосніжних поні тримала за вуздечка. На її обличчі – усмішка.

Королева Єлизавета ІІ / Фото з інстаграму королівської сім'ї

У день свого 96-річчя Єлизавета ІІ проведе в Сандрігемському палаці, що за 180 кілометрів від Лондона. У неї запланований сімейний обід. Усі урочистості пройдуть на початку літа й будуть об'єднанні з її 70-річчям на троні.