Єлизавета II вдруге за тиждень вийшла у світ разом з сином та невісткою: ніжний образ

Британська королева ще під час останнього виходу, який відбувся два дні тому, здивувала тим, що вийшла на публіку з тростиною. У четвер, 14 жовтня, вона теж підтримувала себе тростиною, але виглядала не менш красиво та ніжно у пудровому образі.

Наразі невідомо, що спонукає Єлизавету II користуватись тростиною – медичні протипоказання чи літній вік, але вона не втрачає чарівності та позитиву навіть з такою деталлю. 14 жовтня вона була присутня на церемонії відкриття шостої сесії Senedd в The Senedd в Кардіффі, в Уельсі.

До слова 95-річна Єлизавета ІІ вперше вийшла у світ з тростиною: рідкісні фото



Єлизавета II на відкритті останньої сесії валлійського парламенту / Фото Getty Images

Для події вона одягнула ніжно-рожеве вбрання, що складалось із рожевого пальта із великими чорними ґудзиками та капелюшку з квітами. Її образ, як завжди, доповнювала брошка, чорні рукавички, сумка з туфлями такого ж кольору та прикраси з перлин. Її Величність мала чудовий настрій та радо з усіма спілкувалась. Вона також зазначила, що неймовірно рада часто жити та відпочивати в Уельсі.



Чарівна Єлизавета II з тростиною / Фото Getty Images

Разом з королевою на захід прибув її син принц Чарльз та його дружина Камілла. Жінка для події обрала неочікувано яскраве пальто червоного кольору з капелюшком. Усі члени королівської сім'ї, окрім королеви, мали також захисні маски, коли перебували у приміщенні.



Королева з сином Чарльзом та Каміллою Корнуольською / Фото Getty Images