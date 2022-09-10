Королівська сім'я відвідала поминальну службу за Єлизаветою ІІ біля Балморала

Всі члени королівської родини, які перебували в Балморалі, відвідали поминальну службу за Єлизаветою ІІ. Вони також поглянули на квіти, які принесли люди.

Члени королівської сім'ї перебувають у траурі через смерть мами та бабусі – Єлизавети II. Сьогодні, 10 вересня вдень, вони відвідали поминальне приватне богослужіння.

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Члени монаршої відвідали службу за Єлизаветою

Служба за королевою відбулась у церкві Краті Кірк, розташованій неподалік від замку Балморал, де спочила Її Величність. Туди прибула вся родина – принц Ендрю з дочками принцесами Беатріс і Євгенією, принц Едвард з дочкою Луїзою, принцеса Анна з чоловіком Тімоті Лоуренсом, її дочка Зара Тіндалл і син Пітер Філліпс. З Балморалу вчора поїхали принц Вільям та Гаррі, а також Чарльз III і Камілла.

Після завершення служби члени королівської сім'ї вийшли з церкви та віталися з тими, хто зібрався біля храму. Вони переглядали квіти та записки, що люди поклали біля воріт, аби вшанувати королеву. Принцеса Євгенія та інші стояли перед букетами зі сльозами на очах.

Залишаючи територію церкви, королівська родина зворушливо попрощалась з людьми.

Члени королівської родини після служби / Фото з твітера

Зауважимо, у The Guardian повідомили, що поховання королеви Єлизавети II, найімовірніше, відбудеться у понеділок, 19 вересня. Адже тоді завершиться 10 днів трауру у державі. Однак наразі ця дата непідтверджена. Чарльз III затвердив, що день прощання з Її Величністю буде вихідним.