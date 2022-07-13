Єлизавета II одягнула квіткову сукню на вручення нагород медикам: фото виходу королеви
Джерело:інстаграм королівської сім'ї
Королева Єлизавета II здійснила новий вихід. Вона вручила нагороди британським медикам у ніжному образі.
Попри розпал літа монархиня Єлизавета II продовжує роботу. Днями вона зустрілась з працівниками охорони здоров'я та вручила їм нагороди.
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Єлизавета II нагородила медиків
Королева нагородила Георгіївським хрестом представників Національної служби охорони здоров'я Сполученого королівства.
"Ця нагорода присуджується всім співробітникам NHS, колишнім і нинішнім, у всіх дисциплінах і в усіх чотирьох країнах. Протягом понад семи десятиліть, і особливо останнім часом, ви підтримували народ нашої країни мужністю, співчуттям та самовідданістю, демонструючи найвищі стандарти державної служби. Ми висловлюємо вам нашу незмінну подяку та сердечну вдячність", – написала Єлизавета II у заяві.
Єлизавета II вручила нагороди медикам / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Монархиню супроводжував син принц Чарльз. Цього разу Її Величність була без тростини й самостійно пересувалась кімнатою.
Єлизавета II вручила нагороди медикам / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Образ Єлизавети II
Для офіційного вручення нагород королева обрала елегантний та ніжний образ. Вона одягнула світлу сукню з квітковим принтом. Єлизавета II доповнила аутфіт аксесуарами – перлинним кольє, сережками та золотим годинником. Також монархиня підкреслила губи рожевою помадою та взула улюблені чорні шкіряні туфлі.
Єлизавета II вручила нагороди медикам / Фото з інстаграму королівської сім'ї